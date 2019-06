Flemming Frederiksen, der er Mette Frederiksens far, fortæller, at hun har været politisk siden barnsben.

På en solbeskinnet slotsplads foran Amalienborg så Flemming Frederiksen torsdag sin datter Mette træde frem som statsminister for første gang. Det var en stolt far, der så sin datter præsentere sin S-regering.

Han fortæller, at han ikke havde turde tro på, at Mette Frederiksen blev statsminister.

- Jeg har aldrig været i tvivl om, at hun havde ambitioner, vilje og er drevet af indignation.

- Men det at være statsminister, det er ikke noget, man kan beslutte sig for, man vil være. Man skal have evnerne, men du skal også have andre folks tillid. Og så skal det hele gå op i en højere enhed, siger Flemming Frederiksen.

Flemming Frederiksen har spillet en afgørende rolle i Mette Frederiksens politiske engagement. Han er selv socialdemokrat og meget aktiv i det faglige arbejde.

Han fortæller, at Mette Frederiksen allerede tidligt arvede familiens politiske engagement og sind.

- Mette var politisk allerede, da hun var seks-syv år. Der begyndte hun at have holdninger, hvor jeg ikke bare kunne sige, at jeg ikke havde tid. Hun stillede op, og jeg blev presset til at svare.

- Sådan har det altid været for os. Man skal kunne stå inde for sine synspunkter og man skal stå ved dem, siger Flemming Frederiksen.

Med det kommer også, at han ikke nødvendigvis er politisk enig med sin datter:

- Min far, Mette og jeg, vi er tre aktive socialdemokrater. Men der er da masser af ting, vi ikke er enige om. Det er jo ikke ensrettet at være socialdemokrat.

- Det er altid kommet til udtryk. Selv juleaften blev der diskuteret over risalamanden.

Helt fraregnet datterens position i den nye regering er Flemming Frederiksen torsdag også bare en glad socialdemokrat, efter Danmark har fået den første socialdemokratiske regering siden Anker Jørgensens i 1979.

- Jeg synes, det er fantastisk. Jeg mener, at Danmark har manglet det i mange år. Men det har ikke maget sig sådan.

- Det, vi kommer til at se, er en regering, de er stålsat på, hvad den vil. Og ministrene er knaldhamrende dygtige alle sammen.

/ritzau/