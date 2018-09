Der er bred enighed om antallet, der må komme til Danmark, men integrationen skiller, erkender S-formand.

Aalborg. Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti er næsten enige om udlændingepolitikken. Sådan har det måske fremstået for mange vælgere i de seneste måneder. Men stadig tydeligere skillelinjer er ved at bryde frem.

På Socialdemokratiets kongres i Aalborg erkender Mette Frederiksen, at Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti ser forskelligt på spørgsmålet om, hvorvidt flygtninge skal integreres ellers forberedes på hjemsendelse, mens de er i Danmark.

- Det er vigtigt at dele diskussionen i to. Når det handler om at have styr på, hvor mange der kommer til Danmark, så er vi enige hen over den politiske midte med den nuværende regering, Dansk Folkeparti og os. Sådan vil det også være efter valget. Det er vigtigt.

- Så vil der, når det handler om integrationen, selvfølgelig være forskellige holdninger til, hvor man skal lægge snittet. Der er vi mere enige med regeringen, end vi er med Dansk Folkeparti, siger Mette Frederiksen.

Dansk Folkeparti presser i efteråret på for at indgå en aftale om en ny hjemsendelsespolitik med regeringen. Den er også blevet døbt et "paradigmeskift" i udlændingepolitikken.

Flere af punkter er Socialdemokratiet dog uenige med DF i. Blandt andet at jobforløbene for flygtninge, de såkaldte IGU-forløb, skal afskaffes:

- IGU-uddannelsen er noget, Lars Løkke Rasmussen har opfundet. Der er jeg mere enig med Løkke end med Dansk Folkeparti. Men når vi taler om, at flere skal vende hjem, når der bliver fred, så er vi enige med Dansk Folkeparti, siger Mette Frederiksen.

Ifølge DF er det dog nødvendigt at sende et entydigt signal om, at de mere end 4200 syrere, der har fået midlertidigt ophold i Danmark, skal vende hjem. Ellers sker det ikke. Derfor skal de ifølge DF ikke integreres i Danmark via jobforløb.

DF vil også have indført en kontant bonus til de syrere, der undlader at søge familiesammenføring til Danmark og dermed lader familien blive i Syrien. Igen skal det gøre det lettere, at sende syrerne ud, når der igen er fred.

Også det forslag afviser Socialdemokratiet.

- Jeg synes, det er bedre at arbejde for at få hjemsendt flygtninge, der ikke har et beskyttelsesbehov, end at udstikke en kontant bonus, siger Mette Frederiksen.

Trods uenighederne vil hun ikke melde Socialdemokratiet ud af en aftale om hjemsendelsespolitik.

- Det afhænger af det samlede resultat, siger Mette Frederiksen og tilføjer:

- Vi deler den grundlæggende idé om, at flere skal vende hjem. Det, vi så kan diskutere derefter, er, hvad folk skal lave, mens de er i Danmark.

- Jeg synes, det er vigtigt, at folk får lov at dygtiggøre sig, mens de er i Danmark, siger Mette Frederiksen.

