Bridge Walking Lillebælt - Den gamle Lillebæltsbro bliver fra maj 2015 rammen om en ny atraktion. Mange kender har hørt om Brigde Walkinbg fra Sydney i Australien - og nu blver det muligt at gøre det samme højt hævet over Lillebælt. Turen kommer til at tage 2 timer og strækker sig over 3 kilometer - og det meste af turen 57 meter over Lillebælt. Billetter bliver sat til salg fra februar. To glade borgmestre fra Fredericia og Middelfart kommune tog i torsdag første spadestik til velkomstcenteret. Til venstre borgmester Jacob Bjerregaard, Fredericia og til højre borgmester Steen Dahlstrøm. Foto: Claus Fisker