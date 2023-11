Er fungerende Venstre-formand Troels Lund Poulsen klar til at beskytte sin regeringsmakker Mette Frederiksen mod en grundig undersøgelse af hendes rolle i den historiske FE-sag?

Officielt lyder det fra Venstre, at man vil have alt undersøgt i den betændte sag, hvor anklagemyndigheden med justitsministerens velsignelse nu har droppet retssagerne om landsforræderi mod tidligere Venstre-minister Claus Hjort Frederiksen og mod efterretningschef Lars Findsen for at have lækket statshemmeligheder.

Herunder også hvilken rolle statsminister Mette Frederiksen og hendes meget omdiskuterede departementchef, Barbara Bertelsen, har haft i forløbet omkring de to sager.

Men både eksperter og en samlet opposition har allerede nu været stærkt kritiske over for, om regeringens forslag til en undersøgelse vil give mulighed for at undersøge det politisk spor i sagen.

Særligt er partierne interesserede i at få afdækket, hvilken rolle Barbara Bertelsen og Mette Frederiksen har spillet i det opsigtsvækkende sagsforløb.

Claus Hjort Frederiksen har direkte sagt, at han mener, at det var Barbara Bertelsen, der startede sagen mod ham for at »at skræmme ansatte i FE, PET og embedsfolk fra at tale med journalister«.

Mette Frederiksen har indtil videre ikke udtalt sig offentligt om de droppede sager.

Men hvis Mette Frederiksen eller Barbara Bertelsen gerne frivilligt vil stille op til en undersøgelse og svare på spørgsmål, behøver de ikke at vente på, at de eventuelt bliver spurgt af en kommission, lyder det fra Sten Bønsing, der er professor i forvaltningsret ved Aalborg Universitet.

»Det er der ikke noget juridisk i vejen for. Den eneste hindring, som jeg kan se, er, hvis de i den forbindelse kommer til at afsløre statens fortrolige hemmeligheder,« siger han.

Departementchef Barbara Bertelsen er Mette Frederiksens nærmeste medarbejder i Statsministeriet, og flere partier vil også have hendes rolle i FE-sagen undersøgt. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Derfor prøvede B.T. torsdag eftermiddag at få Troels Lund Poulsen til at svare på, om han ville bede Mette Frederiksen at stille op og svare på spørgsmål om hendes rolle i sagen.

Hvorfor foreslår du ikke Mette Frederiksen, at der bliver lavet en undersøgelse, hvor hun og Barbara Bertelsen frivilligt møder op og forklarer sig?



»Altså, jeg synes det, som regeringen har besluttet, altså, at der bliver lavet en udvidelse af den FE-undersøgelse, der nu er, altså en kommissionsundersøgelse, hvor dommerne har rig lejlighed og frie hænder til at spørge ind til de centrale beslutninger, der er truffet i Lars Findsen og Claus Hjort-sagen. Det, synes jeg, er fint. For det betyder, at alle dem, der måtte være relevante for en udspørgning, de kan blive indkaldt.«

Justitsminister Peter Hummelgaard taler om, at der florerer 'nogle ret fantastiske konspirationsteorier' om den her sag. Kunne en rigtig smart måde at udrydde dem på ikke bare være at stille op og svare på de spørgsmål, der er?



»Jeg synes, man har afkræftet de konspirationsteorier, der er, ved at der nu bliver lavet en undersøgelse af de centrale beslutninger for at se, om der er blevet taget usaglige hensyn. Det er jo ligefor, at man så kan få afdækket sagen.«

Men Troels Lund Poulsen, hvis der ikke er noget at komme efter, hvad er så problemet i at få Mette Frederiksen og Barbara Bertelsen til at stille op?

»Jeg har ikke mere at sige til det,« lød det fra den kandiderende Venstre-formand, før han fik så travlt med at komme videre og væk fra journalisterne, at han var ved at forlade stedet uden sin taske.

B.T. har spurgt Statsministeriet, om Mette Frederiksen og Barbara Bertelsen vil være indstillet på ad frivillighedens vej at svare på spørgsmål om deres roller i FE-sagen.

Det har Statsministeriet ikke svaret på.

