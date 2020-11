Det efterhånden kaotiske forløb i minksagen får nu endnu et kapitel.

Først skulle samtlige mink i Danmark – raske som syge – slås ihjel og destrueres. Så blev masseaflivning kun til en opfordring for minkavlerne med raske mink. Og nu tager sagen endnu en drejning.

I et nyt brev fra Fødevarestyrelsen bliver minkavlerne uden for smittezonerne tvunget til selv at betale for at komme af med deres døde mink.

'Myndighederne betaler ikke for bortskaffelse af aflivede mink fra minkfarme, som ikke befinder sig i en zone (smittezone, red.),' står der i brevet fra Fødevarestyrelsen, som blev sendt fredag.

(ARKIV) Statsminister Mette Frederiksen (S), da hun sammen med sundheds- og ældreministeren, erhvervsministeren, Sundhedsstyrelsen og Statens Serum Institut holder pressemøde med præsentation af en række restriktioner i Nordjylland som følge af situationen med covid-19-smitte i mink, i Spejlsalen i Statsministeriet i København torsdag den 5. november 2020.

Minkavlerne skal altså selv betale for bortskaffelse af de døde kroppe, selv om det er Mette Frederiksen og S-regeringen, som vil have alle mink slået ihjel hurtigst muligt.

Det får nu minkavlernes øverste organisation, Landbrug & Fødevarer, til at kalde regeringens behandling af minkalverne for 'respektløs'.

»Hver gang man tror, at nu kan det her forløb ikke blive mere grotesk, så overgår myndighederne sig selv,« siger Flemming Nør-Pedersen, direktør i Landbrug & Fødevarer.

»Vi leder efter svar og samarbejdsvilje hos myndighederne, men alt er kaos. At man i Fødevarestyrelsen alligevel kan få sig selv til at sende mail rundt, hvor der står, at minkavlerne – som tak for hjælpen – selv skal betale for bortskaffelsen af de døde mink, er både respektløst og det rene vanvid,« siger han.

Minkavler Finn Nielsen er rasende på Mogens Jensen.

Minkavler Finn Nielsen modtog ligesom sine kollegaer i branchen brevet fra Fødevarestyrelsen fredag eftermiddag.

Et brev, som hverken bragte klarhed eller ro omkring, hvordan han bliver kompenseret for tabet af sin virksomhed. Eller om han er berettiget til den bonus, som myndighederne har lovet, hvis man afliver sine mink hurtigt. Tværtimod.

»De 20 kroner, vi var blevet lovet i tempotillæg, det er de ved at trække i land på. Det er jo kommet frem, at de heller ikke har haft lovhjemmel til at love os den del,« siger Finn Nielsen.

Han har kun hovedrysten til overs for politikernes håndtering af sagen, som han kalder fuldstændig håbløs.

Hindbo Mink, Minkavler i Jordrup ved Kolding.

Finn Nielsens minkfarm ligger i Store Merløse langt fra smittezonerne i Jylland, og hans besætning er rask.

Men som alle andre minkavlere gik han i gang med at aflive og pelse sine 10.000 mink, da Mette Frederiksen på et pressemøde den 4. november bebudede, at alle mink skulle aflives.

Finn Nielsen har arbejdet hårdt for at nå at blive færdig til den 16. november, så han kunne få del i den tempobonus på 20 kroner per mink, som avlerne er blevet stillet i udsigt. Men efter Fødevarestyrelsens seneste brev tvivler han på det.

»Vi står for det hele selv; det eneste, myndighederne gør, er at komme og tælle dem,« siger han.

»Det er ikke nogen skovtur, det her,« siger han og efterlyser, at regeringen får fuldstændig styr på den erstatning, minkavlerne kan få.

»Jeg ved ikke, hvor vi ender henne til sidst, men hvis de bliver ved med at vaske hænder frem for at tage ansvar, så får vi forhåbentlig fri proces, så vi kan lægge sag an mod staten,« siger Finn Nielsen.

Folketingets partier har gennem flere dage forhandlet om en erstatning til minkavlerne.

Men et af de store spørgsmål er stadig, om minkavlere uden for smittezonerne – som Finn Nielsen – også kan få fuld erstatning for alle tab.