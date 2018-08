Et af Europas mest magtfulde par - den franske præsident Emmanuel Macron og hans hustru Brigitte Macron - besøger Danmark.

Historiens vingesus vil kunne mærkes, når dronning Margrethe tirsdag tager imod det franske præsidentpar på Amalienborg. Sidst Danmark havde officielt fransk statsbesøg, var i 1982, hvor François Mitterand gæstede Danmark.

Dengang var Emmanuel Macron fem år gammel. Hans nuværende hustru, Brigitte Macron, var omkring de 30.

Parret mødte hinanden, da Emmanuel Macron gik i gymnasiet. Han var 15 år, og hun var hans lærer i fransk og drama. Macron har i interview fortalt, at han hurtigt blev klar over, at han havde mødt sit livs kærlighed.

Den franske præsident kommer på officielt besøg. Det er Dronningen, der er vært, og både for hende og præsidenten er det et besøg ud over det sædvanlige, da det er første gang i 36 år, at en fransk præsident er på officielt besøg i Danmark.

Klassekammerater har fortalt, at han var hendes yndlingselev, og at hun læste hans digte højt i klassen.

På det tidspunkt hed hun Brigitte Trogneux, var gift og mor til tre børn. Et af hendes egne børn gik sågar i samme klasse som Macron.

Macrons forældre var mildt sagt ikke begejstrede over sønnens flirt med lærerinden. De bad Trogneux holde sig væk, og i et forsøg på at stoppe forholdet sendte de sønnen til Paris, hvor Emmanuel Macron gjorde sin studentereksamen færdig. Men han kunne ikke glemme sin lærerinde. De ringede sammen hver dag og førte lange romantiske samtaler over telefonen.

»Du slipper ikke for mig. Uanset hvad du gør, gifter jeg mig med dig,« skulle den 17-årige Macron have sagt til sin lærerinde.

Dronning Margrethe har et personligt tæt forhold til Frankrig i kraft af, at hendes nu afdøde mand. prins Henrik, var franskmand.

Tirsdag sætter parret fod på dansk jord. Statsbesøget indledes klokken 11.10, hvor kronprinsparret modtager præsidentparret og deltager i en kranselægning på Kastellet.

Herefter kører præsidentparret sammen med kronprinsparret til Amalienborg, hvor de bliver modtaget af dronning Margrethe. Prins Joachim, prinsesse Marie og prinsesse Benedikte vil også være til stede.

Derefter skal Macron spise frokost med statsminister Lars Løkke Rasmussen, og senere følger et tæt pakket program.

Under det to dage lange statsbesøg skal det celebre franske powerpar blandt andet på en sejltur i Københavns Havn, besøge Glyptoteket og se Kirkegaard-manuskripter på Det Kongelige Bibliotek.