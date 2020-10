Selv om Frank Jensen trækker sig som overborgmester og næstformand i Socialdemokratiet efter en række sexismesager, vil millionerne stadig strømme ind på hans konto.

Frank Jensen har i flere år været den mest vellønnede borgmester i Danmark. Ikke mindst i kraft af sine bestyrelsesposter i offentlige selskaber.

Helt præcist tjener Frank Jensen 1.836.370 kroner i 2020, heraf 432.454 kroner på bestyrelsesposter, mens 64.711 kroner er honorarer fra hans post i Kommunernes Landsforening (KL).

Det viser B.T.s opgørelse.

Frank Jensen går af som overborgmester i København. Foto: Tobias Kobborg

Frank Jensen tjener dermed næsten 300.000 kroner mere end statsminister Mette Frederiksen.

På et pressemøde mandag oplyste Frank Jensen, at han agter at beholde sine vellønnede bestyrelsesposter, selv om han ikke længere er overborgmester eller næstformand i Socialdemokratiet.

Så du træder ud af politik, men beholder nogle bestyrelsesposter?

»Det er fuldstændig korrekt opfattet, ja,« sagde han til pressemødet.

Det kan han, fordi det er Socialdemokratiet og regeringen, som har udpeget ham til bestyrelsesposterne, og ikke Københavns Borgerrepræsentation, hvor han nu træder ned fra borgmester-taburetten.

Og så længe Socialdemokratiet og regeringen fortsætter med at holde ham på bestyrelsesposterne, kan han altså hæve over 400.000 kroner om året.

Frank Jensen sidder i bestyrelserne i Rockwool Fonden og Udbetaling Danmark. Sidstnævnte som bestyrelsesformand. Indtil i maj var han også bestyrelsesformand i Team Danmark, hvor han fik 143.000 kroner om året i honorar.

Og selv om Frank Jensen nu er fortid som overborgmester, får han også et gyldent eftervederlag med sig fra Københavns Kommune.

Ifølge reglerne får Frank Jensen et eftervedlag på over 1,67 millioner kroner, fordi han har siddet i næsten 11 år som overborgmester.