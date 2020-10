Lars Weiss blev mandag fungerende overborgmester i København. Det går han efter at forlænge frem til 2022.

Københavns fungerende overborgmester, Lars Weiss (S), vil gå efter at få borgmesterkæden for resten af valgperioden. Det siger han til Politiken.

Socialdemokratiet i København (SIK) skal tirsdag stemme om, hvem de ser efterfølge Frank Jensen. Her vil Lars Weiss' navn altså stå på stemmesedlen.

Weiss fortæller, at han har fået en lang række opfordringer til at gå efter det.

- Når så mange har sagt, at det skal jeg gøre, så er man forpligtet til det, siger han til Politiken.

49-årige Lars Weiss blev mandag fungerende overborgmester i København, da partifællen Frank Jensen trådte tilbage efter anklager om krænkelser.

Det skete i kraft af hans titel som 1. næstformand i Borgerrepræsentationen.

Han er fungerende overborgmester, indtil en ny er valgt. Det sker formelt ved næste møde i Borgerrepræsentationen torsdag 29. oktober.

Inden da skal SIK altså have fundet ud af, hvem de ser afløse Frank Jensen, og Lars Weiss er som nævnt på stemmesedlen.

Beslutningen skal træffes tirsdag. Her afholdes der et ekstraordinært møde i SIK med 151 delegerede.

Alle delegerede kan frem til fredag klokken 12 foreslå mulige kandidater blandt de 15 socialdemokratiske medlemmer af Borgerrepræsentationen.

Weiss fortæller til Berlingske, at han ikke kan afvise, at andre vil stille op imod ham.

Over for Ekstra Bladet har flere anonyme kilder peget på, at gruppens politiske ordfører, Jonas Bjørn Jensen, har en sådan ambition. Det afviste han dog tidligere onsdag.

- Alle kan smide deres navn i krukken. Og det tætteste, jeg kan komme, er at sige, at mit navn ikke er smidt i krukken på nuværende tidspunkt, sagde Jonas Bjørn Jensen til Ekstra Bladet.

På tirsdagens møde, hvor buddet på overborgmesterkandidaten frem til 2022 skal vælges, skal der ikke tages stilling til, hvem der skal være spidskandidat for Socialdemokratiet til kommunalvalget i 2021.

Lars Weiss afviser over for Politiken, at han vil gå efter at blive spidskandidat.

- Jeg har ingen planer om at stille op. Det er slet ikke aktuelt nu, siger han til mediet.

Kommunalvalget afholdes 16. november 2021.

/ritzau/