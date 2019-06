Københavns overborgmester, Frank Jensen, sætter nu ord på de mange skandaler i Københavns Kommunes Miljø- og Teknikforvaltning, som B.T. har afsløret gennem en lang periode.

»Det kørte helt af sporet« og »forvaltningen skal bygges op helt fra bunden af,« siger Frank Jensen til B.T., der møder ham til Folkemødet på Bornholm.

Den ene skandale i Teknik- og Miljøforvaltningen har afløst den anden gennem det seneste halvandet år.

Blandt andet har forvaltningen - der i mange år har været ledet af borgmestre fra Enhedslisten - været ramt af den såkaldte fortovssag, hvor kommunen i en årrække har overfaktureret lejlighedsejere for renhold af byens fortove. Direktørerne Pernille Andersen og Torben Gleesborg blev i marts og april måned fyret på grund af sagen.

»Teknik- og Miljøforvaltningen har haft en ulovlig praksis og en ulovlig administration i forhold til fortovsordningen,« siger Frank Jensen og fortsætter:

»Udover fortovsordningen er der også en lang række andre kritisable forhold og sager i B.T., som jeg har undret mig over. Vi skal have rettet op på de forhold, og vi skal have en direktion, som politikere kan have tillid til,« siger han.

Fredag i sidste uge meddelte Teknik- og Miljøforvaltningen, at 46-årige Søren Wille, der kommer fra en stilling som afdelingschef i Transportministeriet, skal overtage direktørstolen.

Er der ryddet op nu?

»Nej, men vi er i gang. Vi har lige ansat en direktør i Søren Wille, og han skal nu sørge for, at der bliver ryddet op, og der bliver lagt en plan for det, som man i fagsproget kalder en ‘turn around’. Det er det, der skal til. Den tidligere ledelse kørte fuldstændig af sporet. Vi starter fra bunden af. Forvaltningen skal bygges op igen. Og det gør vi med tillid. Den tillid var nemlig brudt, og den skal genetableres, og det har den nye ledelse et ansvar for,« siger Frank Jensen.

Udover sagen om fortovsordningen har Teknik- og Miljøforvaltningen været ramt af en korruptionssag, som har betydet, at kommunen i august sidste år politianmeldte en enhedschef i forvaltningen for at hjælpe en ejendomsmægler med en byggesag.

Enhedschefen fik til gengæld lovning på et lavt ejendomsmæglersalær i forbindelse med sit hussalg.

Dertil kommer den såkaldte Epinion-sag, hvor ledelsen i forvaltningen valgte at fjerne tre kritiske afsnit i en tilfredshedsundersøgelse over byggesagsbehandlingen, ligesom der har været massivt rod i opkrævning af byggesagsgebyrer.

Forvaltningen har også været belastet af sagen om husejer Søren Sørensen, der ifølge eksperter har været udsat for chikane og magtfordrejning, efter at han klagede over naboens ulovligt opførte støttemur.

Og senest har B.T. afdækket, hvordan advokat Anders Valentiner-Branth fra 2016 og til 2018 blev hyret for 14,8 millioner kroner på baggrund af mundtlige aftaler og uden, at opgaverne kom i udbud.

Burde der ikke være ryddet op tidligere?

»Der skal være en brændende platform for, at man kan udløse den katapult, der gør, at man kan afskedige de ansvarlige, og den har vi fundet i fortovsordningen,« siger han.

Frank Jensen mener, at den har været helt galt med kulturen i Teknik- og Miljøforvaltningen. Derfor taler han om, at der skal ske ‘en kulturforandring’. I et indlæg i B.T. fra 23. maj i år skrev han som reaktion på en leder, der kritiserede hans manglende handlekraft:

»Det er nu tid til en gennemgribende kulturforandring i Teknik- og Miljøforvaltningen. Vi skal have vendt bøtten 180 grader, så forvaltningen er til for borgerne, ikke omvendt. Det er den servicekultur, jeg ønsker, at københavnerne oplever, når de møder kommunen, og som jeg er helt enig med B.T. i har været kørt helt af sporet i dele af Teknik- og Miljøforvaltningen,« skrev overborgmesteren.

På havnen i Allinge på Bornholm uddyber han.

»Teknik- og Miljøforvaltningen er sat i verden for at servicere erhvervsliv og borgere med blandt andet byggesager eller i forhold til at sikre, at de slipper så billigt som muligt i forhold til at få renholdt deres fortov. Man skal administrere efter reglerne og vise imødekommenhed,« siger Frank Jensen.