Undersøgelse udvides til at omfatte Københavns overborgmester, som er hasteindkaldt til møde efter anklager.

Københavns socialdemokratiske overborgmester, Frank Jensen, skal søndag forklare sig på et hasteindkaldt møde i partiets afdeling i hovedstaden efter beskyldninger om krænkende adfærd mod to kvinder.

Det skriver Ekstra Bladet.

Hidtil har Frank Jensen, der også er næstformand i partiet, selv afvist at stille op til interview i sagen. Men søndag får han chancen for at forklare sig internt over for Socialdemokratiet i København.

Det oplyser Carlo Søndergaard, kredsformand for Socialdemokratiet i Indre By og Christianshavn. Han siger, at han intet kendskab har haft til de to konkrete sager, som Jyllands-Posten beskriver lørdag med overborgmesteren.

- Jeg mangler Franks forklaring, og der bliver holdt et møde allerede i morgen, søndag, hvor vi snakker med Frank om sagen, siger Carlo Søndergaard til Ekstra Bladet.

- Det vigtige er, at vi får en snak med Frank om det her og en forklaring på, hvad der sker, og hvordan vi kommer fremad, fortæller han.

Partiet oplyser lørdag til Ritzau, at et uafhængigt advokatfirma skal se på Frank Jensens sag om krænkelser.

Socialdemokratiet har tidligere etableret en ordning med et advokatfirma, der skal tage hånd om sager med krænkelser. Den udvides nu til at omfatte Frank Jensen.

Det fortæller Jan Juul Christensen, partisekretær i Socialdemokratiet.

- Jeg har nu taget initiativ til, at den her advokatordning skal gennemgå de ting, der er kommet frem i Jyllands-Posten i forhold til Frank Jensen, siger Jan Juul Christensen.

Frank Jensen er også tidligere blevet beskyldt for grænseoverskridende adfærd.

De tre af sagerne fandt sted i 2011, 2012 og 2017, mens han var overborgmester og dermed øverste leder for de tusindvis af ansatte i Københavns Kommune.

Sagen fra 2011 havde stor bevågenhed, men der blev ikke rejst en sag af forvaltningen.

Overborgmesteren har fredag lagt et opslag op på Facebook, hvor han kommer med en generel undskyldning.

Hverken SF, Enhedslisten, De Radikale eller Alternativet godtager dog det som en reel undskyldning. Partierne vil forsøge at få et møde i stand i næste uge, hvor sagerne også kan blive drøftet på rådhuset.

/ritzau/