Københavns overborgmester Frank Jensen (S) har fået nok af klager fra naboer til barer og værtshuse i centrum af hovedstaden - og vil derfor sætte en stopper for nye natbevillinger.

«Selvom Middelalderbyen kun udgør en ganske lille del af København, huser den en tredjedel af alle byens nattilladelser og er samtidig belastet af skrald, støj, vold, hærværk og anden gadeuorden, som relaterer sig til nattelivet. Derfor er det tid til at bremse op,« skriver overborgmesteren tirsdag i en pressemeddelelse.

Det er en ny rapport, der tegner et dystert billede af generne ved det københavnske natteliv.

Allerede sidste år indførte politikerne et stop for nye bevillinger i Gothersgade og Nørre Kvarter, men fremover bliver det ikke muligt at åbne en ny bar med natbevilling i det område, der afgrænses af Vester Voldgade, Stormgade, Vindebrogade, Holmens Kanal, Kongens Nytorv, Gothersgade og Nørre Voldgade.

Stoppet for natbevillinger vil ikke påvirke allerede eksisterende barer, eller en ny bar, der åbner på en adresse, der allerede har natbevilling.