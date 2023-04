Lyt til artiklen

Tidligere minister og overborgmester i Københavns Kommune, Frank Jensen (S) har fået en ny post.

Han tiltræder som næstformand i virksomheden Norreccos bestyrelse.

Det oplyser jord, bygge- og anlægsaffaldsvirksomheden på sin hjemmeside.

Den tidligere overborgmester er begejstret for sin nye bestyrelsespost.

»Norrecco har i en årrække været helt fremme, når det kommer til udviklingen af effektive løsninger inden for indsamling og bearbejdning af genanvendelige ressourcer, og jeg ser meget frem til at tage del i virksomhedens fortsatte udvikling,« siger Frank Jensen.

Norrecco, som blev etableret i 2007, arbejder med at udvikle nye løsninger inden for forædling af affald og jord til genanvendelige ressourcer.

Administrerende direktør i Reconor Group og formand for Norreccos bestyrelse Henrik Nordenlund glæder sig over, at den tidligere toppolitiker tiltræder som næstformand i bestyrelsen.

»Frank Jensen kommer med erfaring fra blandt andet C40-samarbejdet, herunder C40-topmødet i København i 2019, hvor han har samarbejdet med de allerstørste byer i verden, og har et indblik i, hvad verdens storbyer efterspørger af cirkulære løsninger (genbrug eller genanvendelse af eksempelvis materialer, red.),« siger Henrik Nordenlund.

I oktober 2020 trådte Frank Jensen tilbage som overborgmester i København og næstformand i Socialdemokratiet efter at flere kvinder var stået frem i medierne med anklager om, at han havde krænket dem.