Overborgmester varsler opgør med 95-kradratmeterregel i håb om at få mere nybyggeri af små boliger.

Københavns overborgmester, Frank Jensen (S), lægger op til at gøre op med årtiers boligpolitik i hovedstaden.

Det skriver Politiken.

Siden 1990erne har der i København været et krav ved nybyggeri, der betyder, at nye boliger i gennemsnit skal være 95 kvadratmeter.

Men det lægger Frank Jensen nu op til at bløde op, så halvdelen af nybyggeriet kan være mindre end 95 kvadratmeter.

Tidligere har 25 procent af nybyggeriet fået dispensation for kravet.

- Vi skal have flere mindre boliger eller helt små boliger, siger Frank Jensen til Politiken.

Opblødningen af kravet sker som led i en plan for at få sat turbo på at øge boligmassen, så priserne på lejligheder, rækkehuse og huse ikke løber løbsk.

Samtidig ønsker Frank Jensen at målrette et større antal boliger til det stigende antal af københavnere, der bor alene.

Der skal bygges 60.000 nye boliger i København i perioden fra 2019 til 2031 eller i gennemsnit 5000 nye om året.

Det vil kunne holde prisstigningerne på landsgennemsnittet, står der i en analyse fra kommunens økonomiforvaltning.

Planerne om at bløde op på 95-kvadratmeterkravet og holde gang i boligbyggeriet i København vækker glæde hos transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen (LA). Han har været en skarp kritiker af boligpolitikken i hovedstaden.

- Det er indlysende rigtigt, at hvis man har stigende priser, fordi udbuddet af boliger ikke følger med efterspørgslen, så løser man det problem ved at øge udbuddet af boliger, siger han til Politiken.

Det er i høj grad pensionsselskaberne, som ifølge overborgmesteren skal være med til at løfte nybyggeriet i København.

Pensionsselskabet PKA, som har blandt andet sygeplejersker, fysioterapeuter og socialrådgivere som kunder, har de seneste år investeret mellem 1 og 2 milliarder kroner i boliger, og en stor del af investeringerne er faldet i København.

/ritzau/