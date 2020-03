Efter en hurtig aftale må gymnasiernes studievejledere nu også vejlede studerende om erhvervsuddannelser.

Indtil nu har Studievalg Danmark ikke måttet rådgive gymnasieelever om erhvervsuddannelser til eksempelvis elektriker, tømrer eller tandtekniker. Reglen er blevet kaldt tosset af blandt andet SF, og nu bliver den ændret.

Det oplyser Børne- og Undervisningsministeriet. Der var allerede i slutningen af februar enighed i forligskredsen, og nu er regelændringen altså på plads.

- Studievalg Danmark har ikke haft lov til at vejlede studerende hen mod en erhvervsuddannelse, fordi de politisk er født sådan, at deres opgave har været at vejlede gymnasieelever mod en videregående uddannelse.

- Men nu kunne det jo godt tænkes, at en del af eleverne faktisk har brug for vejledning mod en erhvervsuddannelse, siger børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S).

Aftalen om ændringen vil koste omkring fem millioner kroner til nyt vejledningsmateriale og vil træde i kraft fra 1. januar 2021.

Reglen har været der, for at undgå dobbeltuddannelse. Men er altså ifølge flere partier utidssvarende. Pernille Rosenkrantz-Theil undrer sig over, at reglen overhovedet har været det.

- De virker jo noget aparte, for det kan umuligt have været meningen. Men der er blevet truffet nogle valg, og nu laver vi dem om.

- Det virker helt tosset på mig, at man sidder med nogle unge mennesker, og man så ikke har hjemmel i lovgivningen til at vejlede mod en erhvervsuddannelse.

Der er bred enighed om regelændringen i forligskredsen. I meddelelsen fra ministeriet skriver Venstres undervisnings- og ungdomsuddannelsesordfører, Ellen Trane Nørby:

- Vi skal sikre, at alle unge får taget den uddannelse, der er rigtig for dem - også selv om de ikke valgte en erhvervsfaglig uddannelse i første omgang, men nu drømmer om at blive tømrer, social- og sundhedsassistent eller industriteknikker.

- Derfor skal Studievalg Danmark selvfølgelig også kunne vejlede gymnasieelever, der har valgt forkert og ikke er blevet vejledt hen mod de erhvervsfaglige uddannelser.

/ritzau/