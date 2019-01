Man tænker på David og Goliat, når man stiller Enhedslistens erhvervsordfører Pelle Dragsted, der er udenfor politisk indflydelse, op ved siden af den magtfulde finansminister Kristian Jensen (V).

For ligesom hyrdedrengen David i Biblens gamle Testamente fælder kæmpen Goliat med et enkelt skud fra sin slangebøsse, er det lykkedes Pelle Dragsted at få regeringen til at stoppe det planlagte salg af det sjællandske el-net Radius. Tilsyneladende ved at presse så hårdt på og bruge sociale medier, at Socialdemokraterne blev bange for en ny Goldman Sachs-sag og trak stikket.

»Vi skal være et parti, som helt almindelige mennesker i Bjerringbro også kan stemme på. Før havde vi en kæmpe overvægt af akademikere. Og selv om der stadig er flest af dem, er overvægten ikke så stor længere,« siger Pelle Dragsted.

Hans forbillede er partifællen, den tidligere kommunist Frank Aaen, men det kan man ikke se på hans kontor. Hvor Frank Aaens kontor var fyldt med papirer fra gulv til loft, er Pelle Dragsteds pænt og rydeligt. Der står endda et strygejern, så skjortefolderne kan glattes ud i en fart - inden han skal til forhandlinger eller i tv, hvor han er en skarp debattør.

»Jeg arbejder mere digitalt,« siger han med et smil.

Pelle Dragsted får en kop kaffe i køkkenet på Christiansborg. Han ved ikke, hvad han skal lave, når rotationsprincippet tvinger ham til at forlade Folketinget efter næste valg. Foto: Nils Meilvang Vis mere Pelle Dragsted får en kop kaffe i køkkenet på Christiansborg. Han ved ikke, hvad han skal lave, når rotationsprincippet tvinger ham til at forlade Folketinget efter næste valg. Foto: Nils Meilvang

Da han var ung, var det svært at forestille sig, at det ville ende sådan. Han nåede lige at melde sig ind i Danmarks Kommunistiske Parti et år før Berlin-murens fald - da var han kun 13 år - og derefter fulgte rodløse år på den yderste venstrefløj, slagsmål og anholdelser, bl.a. i den voldelige Antifacistisk Aktion.

Efter årtusindskiftet begyndte han en rejse væk fra det gamle miljø. Han fik kone og børn, og i 2007 sad han som rådgiver i Enhedslisten, der på det tidspunkt var i dyb krise, og han var med til at »opfinde« stemmeslugeren Johanne Schmidt-Nielsen.

»Kriser giver også muligheder. Det var sindssygt svære år. Vi havde været lige ved at ryge ud af Folketinget. Så fik Johanne mange stemmer, og vi valgte at lade hende profilere partiet. Vi besluttede også at sætte ansigter på valgplakaterne. Men vi bibeholdt, at vi skal aflevere noget af vores løn til fællesskabet. Det handlede om, hvad der var hjerteblod, og hvad der bare var gamle vaner. Vi ville lave fornyelse uden højredrejning. Og den gamle garde gav os heldigvis plads til at modernisere partiet,« siger Pelle Dragsted.

I 2011 startede Enhedslisten som parlamentarisk grundlag for Thorning-regeringen. Det har Pelle Dragsted lært noget af. Nu mener han, at de skulle have væltet regeringen i 2012, da Thorning og Corydon lavede skatteforlig med de borgerlige.

Pelle Dragsted var tidligere rådgiver for den populære Johanne Schmidt-Nielsen Foto: Emil Hougaard Vis mere Pelle Dragsted var tidligere rådgiver for den populære Johanne Schmidt-Nielsen Foto: Emil Hougaard

»De tog penge op af lommen på arbejdsløse og pensionister og brugte dem på topskattelettelser. Jeg foreslog, at vi skulle true med et mistillidsvotum. Det er jo en atombombe. Det er ikke noget, man skulle true med i tide og utide. Og det er bedst, hvis man ikke behøver at udløse den. Men Danmark bevægede sig i den forkerte retning i de år,« siger han.

Selv om Pelle Dragsted er på toppen af sin politiske karriere, må han forlade Folketinget efter næste valg pga. Enhedslistens rotationsprincip. Han har kun været folketingsmedlem siden 2015, men årene som rådgiver tæller med.

Alligevel mangler han ikke ideer til, hvordan partiet skal spille sine kort efter næste valg.

Der er større sandsynlighed for, at Enhedslisten vælter Mette Frederiksen, oplyser han. Og det er også muligt, at Enhedslisten slet ikke vil gøre hende til statsminister, hvis hun ikke leverer ved regeringsforhandlingerne.

»Regeringsforhandlingerne kan blive lange og svære ligesom i Sverige. Vi er nødt at sætte os i respekt på en anden måde end sidst. Folk, der stemmer på os, skal have noget for deres stemmer. Man skal ikke være bange for at blive arbejdsløs, syg eller gammel i Danmark. Der skal være ordentlig velfærd og masser af grøn omstilling. Det er vores vigtigste prioriteter.«

Han nyder også respekt hos politiske modstandere. B.T. har talt med erhvervs- og finansordførerne Joachim B. Olsen (LA), Anders Johansson (K) og Benny Engelbrecht (S), og de roser ham alle for hans evner til at kommunikere og sætte en dagsorden.

»Men jeg mener helt bestemt, at substansen i Radius-sagen er anderledes, end han beskriver den. Der var ingen fare for, at el-nettet ville blive overtaget af kapitalfonde,« mener Joachim B. Olsen.

Pelle Dragsted (EL) ved åbent samråd om huslejestigninger ved udenlandsk opkøb af ejendomme. Det er vigtigt at have styr på papirerne, Foto: Martin Sylvest Vis mere Pelle Dragsted (EL) ved åbent samråd om huslejestigninger ved udenlandsk opkøb af ejendomme. Det er vigtigt at have styr på papirerne, Foto: Martin Sylvest

Personligt har han i en årrække boet i en herskabsvilla på Frederiksberg. Selvfølgelig i kollektiv.

»Vi bor fire familier med børn - i alt 15 personer. Og vi ejer huset i forening.«

Men de kan ikke som andre husejere drage fordel af værdistigninger på boligmarkedet.

»Nu bliver det meget frelst, men vi har en vedtægt om, at hvis huset sælges med overskud, skal overskuddet gå til velgørende arbejde. Vi kan aldrig tjene på det. Men vi bor godt og billigt,« siger Pelle Dragsted.