»Greta Thunberg er en mentalt syg svensk pige«

Så kontant lød det fra den konservative, politiske kommentator på Fox News, Michael J. Knowles, i tv-programmet The Story.

Det skriver The Independent.

»Den klimahysteriske bevægelse handler ikke om videnskab. Hvis det handlede om videnskab, så ville den være ledt af videnskabsfolk frem for politikere og en mentalt syg svensk pige, som bliver udnyttet af sine forældre og af venstrefløjen,« sagde Michael J. Knowles.

Greta Thunberg taler for FN. Foto: Carlo Allegri Vis mere Greta Thunberg taler for FN. Foto: Carlo Allegri

Kommentatoren diskuterede 16-årige Greta Thunbergs tale for FN med værten Chris Hahn. En tale, som siden mandag er gået verden rundt, bl.a. fordi den svenske klimaaktivist blev meget følelsesladet.

I talen siger Greta Thunberg bl.a., at politikerne har 'stjålet hendes barndom'.

Greta Thunberg - blå bog Greta Thunberg startede sin kamp for klimaet med en skolestrejke for et år siden i en alder af 15 år.

Den svenske teenager startede "Fridays for Future", hvor elever over hele verden blev hjemme fra skole hver fredag, for at få politikerne til at tage klimaforandringerne seriøst.

I marts blev Greta Thunberg nomineret til Nobels Fredspris.

I sidste uge tildelte Amnesty International organisationens fornemmeste menneskerettighedspris til Thunberg.

Den svenske teenager står i spidsen for en voksende klimabevægelse, der fredag demonstrerede i byer verden over og er et stort forbillede for unge og voksne i hele verden.

Greta Thunberg er diagnosticeret med Aspergers. Hun har selv kaldt sin Aspergers for sin superkraft, som har fået hende til mere effektivt at gå ind i klimakampen.

Aktivister protesterede rundt om i verden fredag med Greta Thunberg som deres forbillede. Foto: CHARLES PLATIAU Vis mere Aktivister protesterede rundt om i verden fredag med Greta Thunberg som deres forbillede. Foto: CHARLES PLATIAU

Knowles' medvært lod kke bemærkningen om Thunbergs mentale tilstand gå ubemærket hen.

»Du er en voksen mand, og du angriber et barn. Skam dig,« sagde Chris Hahn.

Michael J. Knowles nægter dog at trække sin udtalelse tilbage. Efter programmet har Fox News fordømt Knowles.

»Kommentarerne fra Michael Knowles, som var gæst i The Story her til aften, var skammelige - vi undskylder til Greta Thunberg og til vores seere,« siger en talsmand.