Den 15. maj skulle regeringens taskforce Evakuering komme med den rapport, der skal afgøre, hvad der skal ske med de danske børn i syriske fangelejre – og deres mødre.

Men den længe ventede rapport lader vente på sig. Og blandt Christiansborgs politikere er der forvirring over forhandlingernes forløb.

Flere ordførere kan over for B.T. berette, at udenrigsminister Jeppe Kofod har talt om en samlet løsning, »som alle kan se sig selv i«.

Men det vækker undren hos blandt andre regeringens støttepartier.

»Det er svært at se, hvordan man slår bro over de ret store forskelle, der er mellem os. Det bliver svært,« siger SFs retsordfører, Karina Lorentzen.

»Vi tror selv, at det bliver juridisk svært at hjemtage, og kurderne har allerede sagt, at mødrene skal med. Så det er der, forvirringen stadig står. Men vi har altså stadig et ansvar. Det er også det sikkerhedspolitisk rigtige at gøre,« tilføjer hun.

Regeringens støttepartier ser med skepsis på, om taskforcen rent faktisk kan levere en løsning, der tilfredsstiller alle parter.

Også Enhedslisten, der dog ikke er med i aftalen bag at nedsætte taskforcen, har svært ved at gennemskue forløbet.

»Regeringen skulle køre det her forhandlingsshow af, men det virker som en mærkelig teaterforestilling. Hvis man ville, kunne man bare nedsætte en taskforce. Ligesom man også bare kunne beslutte at tage børnene hjem i morgen, hvilket man burde,« siger retsordførerordfører Rosa Lund.

Over for B.T. slår både De Konservative og Venstre fast, at de ikke vil stemme for en løsning, der involverer mødrenes hjemkomst til Danmark.

'Task Force Evakuering' * 30. marts enedes et politisk flertal om at nedsætte Task Force Evakuering. * Den består af embedsmænd fra Udenrigsministeriet, Justitsministeriet, Udlændinge- og Integrationsministeriet, Forsvarsministeriet og Ældreministeriet. * Alle Folketingets partier undtagen Nye Borgerlige, Dansk Folkeparti, Alternativet og Enhedslisten var med i aftalen om taskforcen. * Enhedslisten mente, at det var en 'syltekrukke'. * Dansk Folkeparti mener, at aftalen enten er meningsløs, eller at den vil føre til, at børnenes forældre kommer til Danmark, hvilket partiet er imod. Kilder: Ritzau og DR.

Taskforcen er sat til at vurdere, om man kan evakuere de danske børn uden forældrene på baggrund af en individuel vurdering.

Opgaven besværliggøres betragteligt af, at hjemtagelsen skal gennemføres 'på en sikkerhedsmæssigt forsvarlig måde og inden for rammerne af Danmarks konventionsmæssige forpligtelser', fremgik det af aftalepapiret.

Der har været et betydeligt pres på regeringen efter Ekstra Bladets afsløringer om orienteringer fra Forsvarets Efterretningstjeneste, der kaster lys over Islamisk Stats udsmugling af børn i lejrene i Syrien.

Sagen har efterfølgende fået de politiske tordenskyer til at samle sig over både udenrigsministeren og justitsminister Nick Hækkerup.

Han måtte i sidste uge beklage på et samråd, at der gik et halvt år, før han oplyste Folketinget om trusselsvurderingen af de danske Syriensbørn.

Sagen om de danske syriensbørn har fået de politiske tordenskyer til at samle sig over både udenrigsminister Jeppe Kofod og justitsminister Nick Hækkerup.

Flere ordførere beretter desuden om et noget forvirrende forløb, hvor planerne er blevet udskudt og ændret i sidste øjeblik.

En teknisk gennemgang af et myndighedsbesøg i de syriske lejre skulle således have været afviklet i sidste uge. Ifølge B.T.s oplysninger er ordførerne indkaldt til et møde tirsdag eftermiddag.

Men den politiske drøftelse, som flere ordførere havde forventet umiddelbart i sammenhæng med myndighedernes gennemgang, lader vente på sig.

I de to lejre i det nordlige Syrien, al-Hol og al-Roj, kender Udenrigsministeriet til 19 børn med forskellige former for tilknytning til Danmark.

Nogle er født i Danmark, andre i Syrien. Enkelte af forældrene er stadig danske statsborgere, men myndighederne har i nogle tilfælde allerede frataget flere deres statsborgerskab.

Ud over de 19 børn er der seks mødre i lejrene. Og det er om deres fremtid, det store politiske slag stadig udestår.