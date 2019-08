Det var ligesom at genopleve en af sine mange nytårsaftensfester, hvis man onsdag formiddag var til stede på Christiansborg.

Følelsen af at drømme om et brag af en fest, der ender med at blive en middelmådig forestilling.

I det her tilfælde var torsk, bordbomber og kransekage skiftet ud med mødemapper og hvide skjorter til Venstres gruppemøde, men forventningerne var lige så skyhøje.

Ville Lars Løkke Rasmussen blive sat under yderligere pres? Ville flere folketingsmedlemmer offentligt gå imod formanden? Kunne man forestille sig, at Kristian Jensen ville reagere på baglandets kritik?

Det var nogle af de spørgsmål, der florerede blandt de politiske journalister og kommentatorer, der onsdag var mødt op på Christiansborg.

Og faktisk begyndte det godt foran Venstres gruppeværelse, hvor augustsolen i den grad straffede alle de journalister, der havde klædt sig i det fine kluns.

Alle kameraerne var rettet mod de ikoniske paternoster-elevatorer, der kører i ring, og da klokken slog 11.40, trådte en af de store hovedpersoner i de seneste ugers Venstre-drama ud.

Claus Hjort Frederiksen.

Claus Hjort ankommer Venstres gruppemøde på Christiansborg, onsdag den 28. august 2019. Foto: Martin Sylvest Vis mere Claus Hjort ankommer Venstres gruppemøde på Christiansborg, onsdag den 28. august 2019. Foto: Martin Sylvest

»Det er uværdigt det, der foregår. Formanden skal hele tiden udfordres, men det er måden, som det sker på,« sagde Claus Hjort Frederiksen med hentydning til den kritik, som Region Midtjylland mandag og tirsdag er kommet med.

Nu var der åbnet op for at tale om det kaos, der lige nu hersker i Venstre, men ligesom det altså så ofte sker med fejringen af årsskiftet, blev forventningerne ikke indfriet.

Kristian Jensen havde ingen kommentarer, da han ankom. Jakob Ellemann-Jensen havde ingen kommentarer. Lars Løkke Rasmussen havde ingen kommentarer.

Men måske helvedet ville bryde løs, når døren til gruppeværelset blev lukket?

Nej. B.T. har talt med en række folketingsmedlemmer, der var til stede i lokalet, og de kan berette om et fuldkommen udramatisk gruppemøde, hvor man slet ikke rørte den nuværende konflikt med en ildtang.

Man traf et par beslutninger omkring lokaler på Christiansborg, og så fik Karen Ellemann overrakt en blomsterkrans i forbindelse med hendes 50-årsfødselsdag.

Det var det.

Og det kunne man mærke, da Venstre-politikerne efter en time kom ud igen.

Én efter én afviste de at svare på journalisternes spørgsmål om dramaet, og især næstformand Kristian Jensen var bestemt ikke villig til at tale om det formandsopgør, han selv er en del af.

»I må være en lille smule tungnemme, for jeg sagde før mødet, at jeg kun havde en kommentar i dag, og det er, at jeg ikke udtaler mig før weekendens møder,« vrissede han nærmest.

Og netop møderne i weekenden bliver enormt interessante.

Fredag mødes forretningsudvalget i Børkop ved Vejle, og lørdag er det så hovedbestyrelsens tur.

Lars Løkke Rasmussen og Kristian Jensen er en del af begge, og under møderne er det forventet, at baglandet – ført an af de jyske regioner – vil fremføre deres kritik over for de to hovedpersoner, og så er det altså spørgsmålet, om de er villige til at træde af.

Først og fremmest skal kikkerten rettes mod Region Sjælland, der onsdag aften holder møde om formandskabet, ligesom resten af regionerne den seneste halvanden uge har gjort.

Hvis konklusionen bliver, at regionen vil af med Løkke, står de på samme banehalvdel som Region Nordjylland, Midtjylland og Syddanmark, og så er presset altså endnu mere markant forud for de vigtige møder i weekenden.