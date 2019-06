Undersøgelse af sag om unge asylpar kan ende med en rigsretssag, hvis flertal ønsker det, siger ekspert.

Sagen om ulovlig adskillelse af unge asylpar er ikke slut for fungerende udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V).

Efter valget er der et rødt flertal for at undersøge hendes rolle i sagen, og det vil ifølge Sten Bønsing, professor ved juridisk institut på Aalborg Universitet, være mest relevant at nedsætte en undersøgelseskommission.

- Jeg er lige ved at være lidt frisk og sige: Hvad skal man ellers? Ombudsmanden har jo kigget på sagen, og man har haft hende i flere samråd, siger Sten Bønsing.

- Realiteten er, at hvis man vil videre med det, så er det jo med henblik på at rejse en rigsretssag, og så er det eneste relevante at lave en undersøgelseskommission først. Det er det mest grundige, siger han.

Sagen om de unge asylpar - også kendt som barnebrudssagen - omhandler en ulovlig instruks om at adskille alle asylpar, hvis den ene part var under 18 år.

Instruksen blev udsendt i en pressemeddelelse i februar 2016, og Udlændingestyrelsen fik besked fra ministeriet om at administrere efter den.

Folketingets Ombudsmand har betegnet den instruks som ulovlig.

Inger Støjberg har dog gennem flere samråd fastholdt, at hun ikke har forsøgt at iværksætte en ulovlig praksis.

En undersøgelseskommission må ikke tage stilling til ministres ansvar i sager, men den kan klarlægge, hvad der er foregået.

Det er derefter op til Folketinget at beslutte, om der skal rejses en rigsretssag. Sten Bønsing fortæller, at der ikke er nogen principper for, hvor grel en sag skal være.

- Hvis man skal sætte det lidt skarpt op, så behøver det ikke at være særligt sagligt eller fagligt begrundet. Omvendt kan man undlade at rejse en sag, selv om den er helt oplagt, siger han.

/ritzau/