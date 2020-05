Teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen (Ø) taler ved rejsegildet for Københavns nye klimakarré på Østerbro i København, tirsdag den 16. september 2019. Klimakarréen ligger i Københavns første klimakvarter på Østerbro. Det er et område, som er forvandlet til et eksperimentarium for skybrudssikring og klimatilpasning. I klimakvarteret udvikles metoder og ekspertiser, der kan komme i brug, når resten af København og andre byer bliver fremtidssikret mod kraftigere regn og skybrud.. (Foto: Niels Christian Vilmann/Ritzau Scanpix) Foto: Niels Christian Vilmann