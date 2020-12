Udadtil har Mette Frederiksen igen og igen placeret alt ansvar for håndteringen af minksagen på den nu detroniserede minister Mogens Jensen.

»Jeg har selvfølgelig en forventning om, at den sag bliver håndteret af den ansvarlige minister,« sagde hun 10. november efter en ophedet debat om sagen i Folketinget.

Men nu viser det sig, at håndteringen af minkskandalen i kulissen blev styret af Statsministeriet.

For det var Mette Frederiksens højre hånd, stabschef Martin Justesen, der instruerede Mogens Jensen i, hvad han skulle sige til sit forsvar. Det afslører en række dybt fortrolige mails, som B.T. er kommet i besiddelse af.

Mette Frederiksen med sin stabschef Martin Justesen (til højre). Foto: Jens Dresling Vis mere Mette Frederiksen med sin stabschef Martin Justesen (til højre). Foto: Jens Dresling

De fortrolige mails er sendt mellem Mogens Jensens nærmeste rådgivere den 10. november.

Minkskandalen er på det tidspunkt tophistorien i alle medier, og presset øges på både fødevareministeren og statsministeren.

Mette Frederiksen er indkaldt til at svare på kritiske spørgsmål fra både blå og røde politikere.

Og i Mogens Jensens ministerium er hans øverste embedsmænd og rådgivere i fuld gang med krisehåndtering.

Det betyder jo, at vi vidste det, da vi meldte ud? Hvordan forklarer vi forskellen? Svar haster! Bjarke Kamstrup, pressechef, Fødevareministeriet

Det skyldes, at Mogens Jensen i pressen angribes for at give to vidt forskellige forklaringer i minksagen.

Først sagde han, at regeringen besluttede, at det hastede, og man derfor ikke kunne afvente ny lovgivning, før man krævede alle landets mink aflivet.

Og nu, tirsdag morgen, har han udtalt, at han før mink-pressemødet 4. november slet ikke var orienteret om, at der manglede ny lovgivning.

For at finde en passende forklaring på de to modstridende udtalelser, skriver pressechef Bjarke Kamstrup en mail til Mogens Jensens spindoktor og departementschef klokken 9.47:

'Kære alle fire. Der er efterhånden en del, der er begyndt at sammenligne citatet fra i søndags med udmeldingen i dag,' indleder pressechefen og overstreger den del af ministerens citat fra søndag, der nu udgør et problem:

'Regeringen har besluttet, at det hastede, situationens alvor taget i betragtning. Derfor har man vurderet, at man ikke kunne afvente ny lovgivning, inden man meldte dette ud.'

Derefter fortsætter pressechefen:

'Det betyder jo, at vi vidste det, da vi meldte ud? Hvorfor (hvordan, red.) forklarer vi forskellen? Svar haster! Vi kan ikke lave flere interview, før vi har svar på det.'

Mogens Jensens udtalelse blev i sidste ende bestemt af Mette Frederiksens stabschef. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Mogens Jensens udtalelse blev i sidste ende bestemt af Mette Frederiksens stabschef. Foto: Mads Claus Rasmussen

Klokken 10.10 giver pressechefen selv sit første bud på et svar, som Mogens Jensen kan give:

'Jeg var ikke bekendt med, at der manglede lovhjemmel onsdag, da vi afholdt pressemøde. Jeg er dog blevet gjort bekendt med, at man i ministeriet ikke mente, man kunne afvente ny lovgivning, inden man meldte ud til minkavlerne fredag.'

Det er et svar, som uddyber og præciserer den første udtalelse, og som samtidig placerer ansvaret for fejlen hos embedsværket. Dermed kan det være med til at redde Mogens Jensen.

Kort tid efter, klokken 10.16, har departementschef Henrik Studsgaard godkendt formuleringen med et par tilføjelser.

Men det skal vise sig, at Henrik Studsgaard på trods af at være øverste embedsmand i ministeriet ikke har det sidste ord.

For Mette Frederiksens stabschef, Martin Justesen, har et andet ønske til, hvad Mogens Jensen skal sige.

Det afslører den næste mail fra Mogens Jensens spindoktor, Søren Andersen:

'Justesen ønsker ikke, at vi går ind i hvert eneste tvivlsspørgsmål. Jeg mangler stadig endeligt go, men tror, vi lander på noget i denne retning:

Martin Justesen, Mette Frederiksens højre hånd. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Martin Justesen, Mette Frederiksens højre hånd. Foto: Liselotte Sabroe

'Det er tydeligt, at der er begået fejl i dette forløb. Derfor har jeg også nu iværksat en redegørelse, som skal afdække hele forløbet. Jeg kan kun gentage, at jeg ikke var bekendt med, at der manglede lovhjemmel, da jeg meldte beslutningen, om at alle mink skal aflives, ud. Det beklager jeg, og så ser jeg frem til at få en dialog med Folketingets partier, når vi har en redegørelse på plads'.'

Altså et svar, hvor den sætning, der placerer ansvaret hos embedsværket, er fjernet.

Og det er ordlyden af Martin Justesens svar, der skrives ind i en pressemeddelelse, som Mogens Jensen samme dag sender ud.

Meldingen fra Mette Frederiksens stabschef, der overleveres via spindoktor Søren Andersen, bliver sendt klokken 10.57.

Hun sad for bordenden, da beslutningen om at aflive alle mink blev taget, og nu styrer hendes stabschef så oprydningsarbejdet fra centralt hold Frederik Waage, professor i forvaltningsret, Syddansk Universitet

To timer og 43 minutter senere, klokken 13.40, er Mette Frederiksen en del af en ophedet debat i Folketingssalen, hvor hun svarer på kritiske spørgsmål om minkskandalen fra både røde og blå politikere.

Hvorfor er der ikke sammenhæng mellem det, fødevareministeren siger den ene og den anden dag, lyder et af spørgsmålene.

Under debatten svarer Mette Frederiksen, at »hvad angår myndighedernes håndtering af den her sag konkret, bliver jeg nødt til at henvise til fødevareministeren«, og hun ser gerne en undersøgelse af hans ministerium:

»I forhold til hvad der er kommunikeret fra fødevaremyndighederne og fra Fødevareministeriet, er det i vores øjne helt naturligt, at vi igangsætter en redegørelse, sådan at Folketinget og i øvrigt resten af Danmark kan få at vide, hvad der præcis er foregået,« siger Mette Frederiksen.

Ifølge Frederik Waage, professor i forfatnings- og forvaltningsret på Syddansk Universitet, viser den fortrolige mailkorrespondance en ny side af minksagen.

»De interne mails viser, at statsministerens stabschef har haft afgørende indflydelse på, hvad Mogens Jensen skal sige til sit forsvar,« siger Frederik Waage og uddyber:

»Når statsministerens stabschef på de indre linjer styrer fødevareministerens udtalelser, viser det naturligvis, at man i Statsministeriet i høj grad også anser sagen for Mette Frederiksens problem.«

»Hun sad for bordenden, da beslutningen om at aflive alle mink blev taget, og nu styrer hendes stabschef så oprydningsarbejdet fra centralt hold,« siger Frederik Waage med henvisning til, at beslutningen om at aflive alle landets mink blev taget på et møde i regeringens Koordinationsudvalg, hvor Mette Frederiksen er formand.

Det svarer Martin Justesen B.T. har spurgt Martin Justesen: Hvorfor blandede du dig i, hvad Mogens Jensen skulle udtale? Hvor mange andre gange har du blandet dig i Mogens Jensens håndtering af minksagen? Var Mette Frederiksen involveret, da du fortalte, hvad du ville have, Mogens Jensen skulle udtale? Martin Justesen har ingen kommentarer. Det har departementschef Henrik Studsgaard og pressechef Bjarke Kamstrup heller ikke. Søren Andersen er ikke vendt tilbage på B.T.s henvendelse.

B.T. har spurgt Mette Frederiksen, hvorfor Mogens Jensens svar skulle ændres. Hun har ingen kommentarer.

Partierne er i disse uger i gang med at diskutere, hvordan en undersøgelse af hele minksagen skal foregå.

I mellemtiden har B.T. indledt sin egen undersøgelse. Læs første artikel i serien Bag Om Operation Mink her.