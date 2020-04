Fra tirsdag må der maksimalt sælges billetter til halvdelen af sæderne i fjernbusser.

Transportminister Benny Engelbrecht (S) er blevet fortørnet over at se busselskabet Flixbus køre med tætpakkede busser på tværs af landet.

Derfor vil det fra tirsdag ikke være tilladt at køre med busser, der er mere end halvt fyldt. Det er for at undgå spredningen af coronavirus.

Det skriver Transport- og Boligministeriet i en pressemeddelelse.

Danskerne er blevet opfordret til kun at foretage de mest nødvendige rejser med den kollektive trafik.

Samtidig er udbyderne blevet opfordret til at være med til at begrænse trængslen ved ikke at medtage for mange passagerer.

Men den opfordring har selskabet Flixbus, som kører mellem København og Aarhus, ikke taget til sig. Det har medier beskrevet de seneste dage.

- Jeg har derfor bedt sundheds- og ældreministeren om at udstede en bekendtgørelse om tilladt maksimalbelægning i fjernbusserne. Herefter må fjernbusserne på intet tidspunkt være mere end halvt fyldte, siger Benny Engelbrecht i pressemeddelelsen.

Hvis busselskaberne ikke overholder påbuddet, vil deres tilladelse til at drive fjernbusser bliver inddraget.

/ritzau/