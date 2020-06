Højtstående embedsmand bad om at få fjernet passage om, at respiratorer ikke kunne bruges til coronapatienter.

En styrelse under Forsvaret fjernede i et e-mailsvar til DR oplysninger om, at gamle respiratorer, der skulle sendes til Italien, ikke kunne bruges til coronapatienter.

Det skriver Berlingske torsdag på baggrund af dokumenter, som avisen har fået aktindsigt i.

8. april meldte Udenrigsministeriet ud, at Danmark havde tilbudt Italien respiratorer som hjælp under coronakrisen. De viste sig dog senere ubrugelige til coronabehandling.

DR stillede tre dage efter ministeriets udmelding en række spørgsmål om respiratorerne til Forsvarsministeriet.

Ifølge Berlingske blev der blandt andet spurgt til, om respiratorerne specifikt var målrettet coronapatienter.

Efter et kortfattet svar fra Forsvarsministeriet bad DR om at få svaret uddybet i forhold til de forskellige respiratortyper, skriver avisen.

Herefter sendte ministeriet spørgsmålene videre til Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI).

Her skrev en afdelingschef i et udkast til svaret ifølge Berlingske:

- Weinmann-respiratoren er ikke egnet til coronapatienter, men modellen kan uproblematisk erstatte en anden respirator på et hospital (...).

Den passage blev dog fjernet i det endelige svar, efter at vicechefen for FMI, brigadegeneral Anders Mærkedahl Pedersen, havde set udkastet.

Han mente ikke, at svaret burde indeholde noget om anvendelsen af respiratorerne, da det ikke blev efterspurgt og kunne "konflikte med noget, som for eksempel Udenrigsministeriet har sagt", skrev vicechefen tilbage til afdelingschefen ifølge avisen.

Til Berlingske udtaler Venstres Jan E. Jørgensen og Radikale Venstres Sofie Carsten Nielsen sig i særdeles kritiske vendinger om forløbet.

De mener, at det peger på, at man har forsøgt at dække over sandheden.

De seneste dage er Berlingske kommet med flere nye oplysninger om Forsvarets ageren i sagen, som allerede har ført til en næse til udenrigsminister Jeppe Kofod (S).

Onsdag kom det således frem, at flere medarbejdere i Forsvaret allerede inden Udenrigsministeriets udmelding vidste, at respiratorerne ikke kunne bruges til coronabehandling.

Forsvarsministeriet er ikke vendt tilbage på Berlingskes henvendelser i sagen.

FMI oplyser til Berlingske, at man i sagen koncentrerede sig alene om "at formidle de efterspurgte faktuelle oplysninger".

/ritzau/