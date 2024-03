Minister har bedt ejendomsstyrelse redegøre for, at byggeprojekt i Ballerup forventes dyrere end forventet.

Et byggeprojekt, der skal samle Forsvarets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) og Forsvarsministeriets it-organisation, Cyberdivisionen, risikerer at blive forsinket og markant dyrere end forventet.

Det skriver Forsvarsministeriet i en pressemeddelelse.

Forsvarsminister Troels Lund Poulsen (V) har fredag orienteret Folketinget om risikoen og bedt Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse (FES) om at redegøre nærmere, lyder det.

- Det er selv sagt ikke tilfredsstillende, at projektet i Ballerup risikerer at blive både forsinket og markant dyrere end først antaget, siger ministeren i pressemeddelelsen.

Styrelsen skal helt konkret redegøre for de faktiske omstændigheder samt fremlægge forslag til den videre håndtering af projektet, tilføjer Troels Lund.

Projektet blev igangsat i 2021. Her blev det af FES vurderet, at det ville koste omkring 150 millioner kroner.

Det fremgår ikke af pressemeddelelsen, hvor meget dyrere projektet forventes at blive.

Ministeriet oplyser til Ritzau, at man for nuværende er i gang med at undersøge, hvad det vil koste.

Det er etablering af sikring, særinstallationer og et datacenter, som kører som særskilte projekter, der kan blive markant dyrere end estimatet fra 2021.

Bygningsstyrelsen købte på vegne af Forsvaret betalingsudbyderen Nets' tidligere domicil i Ballerup for omkring tre år siden.

Ifølge Ejendomswatch lød prisen for bygningen, der breder sig over knap 26.000 kvadratmeter, på 278,5 millioner kroner.

Den blev solgt af det familieejede selskab City Property Holding, og Bygningsstyrelsen fik dengang godkendt købet af Folketingets Finansudvalg.

Bygningen skal blandt andet udlejes til Cyberdivisionen efter organisationens fraflytning af et nuværende lejemål i Hvidovre.

/ritzau/