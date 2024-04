»Selvom man havde forberedt sig på det værste, var det her jo endnu værre.«

Sådan lyder det fra Carsten Bach, der er forsvarsordfører i Liberal Alliance, onsdag aften.

Ordene falder efter Forsvarministeriet onsdag havde indkaldt partiernes ordførere til en orientering om det kritiske forløb med fregatten 'Iver Huitfeldt', der under et angreb i Det Røde Hav 9. marts oplevede både radarsvigt og våbendefekter.

Et pressemøde, hvor forsvarschef Flemming Lentfer fik kniven og et pressemøde, hvor Troels Lund Poulsen var tydeligt ærgerlig over skandalen.

På pressemødet onsdag fortalte Troels Lund Poulsen (V), at han ikke længere havde tillid til forsvarschefen. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Tidligere onsdag kunne TV 2 fortælle, at en redegørelse fra Forsvaret viste, at ministeriet blev informeret blot et par dage efter, man blev bekendt med fejlene på fregatten, hvor Troels Lund Poulsen (V) omvendt har understreget, at han ikke var blevet orienteret.

Kort inden ordførerne trådte ind til orienteringsmødet med forsvarsministeren, sendte Forsvarskommandoen en ny redegørelse til ministeriet, som afveg fra den, de havde modtaget tidligere.

Carsten Bach håbede forinden mødet at blive klogere på, hvem der vidste hvad hvornår – men måtte gå slemt skuffet derfra:

»Der er en lang række ubesvarede spørgsmål, hvad det her angår, som stiller sig i kø for at blive besvaret. Det er dybt alvorligt og utilgiveligt, at forsvarets ledelse agerer på den måde,« siger han og fortsætter:

Carsten Bach mener, at fregatfadæsen er sammenlignelig med Elbit-skandalen. Foto: Emil Helms/Ritzau Scanpix

»Og så er det pinligt for regeringen og forsvarsministeren, at man endnu engang må stå i den her situation tilsvarende Elbit-sagen. Det er et udtryk for, at forsvarets øverste ledelse på ingen måder har været sin opgave voksen.«

Også Dansk Folkepartis forsvarsordfører, Alex Ahrendtsen, måtte forlade mødet i stor frustration.

»Jeg er målløs over det, der foregår. Jeg kan ikke gennemskue, hvad der foregår, hvis jeg skal være helt ærlig,« siger han til Ritzau.

I den første redegørelse, der blev lækket til TV 2, fremgik det, at ministeriet var blevet informeret om tekniske fejl på fregatten, selvom Troels Lund Poulsen havde nægtet kendskab til det.

Men i den nye redegørelse, der kom kort inden mødets begyndelse, var de passager ændret, forklarede forsvarsministeren både til ordførerne og pressen på pressemødet.

»Jeg er på alle måder skuffet og ked af det. Vi har ikke været dygtige nok til at få den viden på bordet, som vi har kendt,« lød det fra ministeren.

