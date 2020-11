Det er fuldstændigt uacceptabelt, at USA af Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) tilsyneladende har fået frit spil til at spionere mod danske interesser.

Sådan lyder det fra Enhedslistens forsvarsordfører, Eva Flyvholm, efter DR søndag kunne afsløre, at den amerikanske efterretningstjeneste NSA angiveligt har spioneret mod virksomheder og ministerier i Danmark.

Derfor kalder Eva Flyvholm nu forsvarsministeren i samråd, oplyses det i en pressemeddelelse.

»Regeringen og de andre kammersjukker i forsvarsforligskredsen har næppe tænkt sig at gøre noget, fordi det er USA, der står bag,« siger Eva Flyvholm og tilføjer:

»Men det er fuldstændig uacceptabelt for vores demokrati og retssikkerhed, og derfor har jeg kaldt forsvarsministeren i samråd.«

DRs afsløring af, at den amerikanske efterretningstjeneste angiveligt udnyttede et tophemmeligt dansk-amerikansk spionsamarbejde til at spionere mod danske ministerier og private virksomheder, tager udgangspunkt i konklusionerne af et antal strengt fortrolige rapporter, som en intern whistleblower i Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) lavede omkring 2015.

DR har talt med flere kilder med indsigt i rapporterne.

»NSA bruger samarbejdet med FE til at spionere mod danske mål. Det opdager en medarbejder, der går til cheferne med den viden,« siger en anonym kilde til mediet.

Ifølge DR Nyheders oplysninger er amerikanernes formodede spionage foregået gennem et spionprogram, som NSA har stillet til rådighed for FE.

Programmet gør det muligt at søge i de data, som efterretningstjenesterne trækker ud af internetkabler.