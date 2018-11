Der var ikke hold i anklager om, at personalechef ulovligt fremmede sin mands karriere, konkluderer rapport.

Vedvarende rygter om, at Forsvarsministeriets personalechef, Laila Reenberg, skulle have misbrugt sin stilling til at fremme sin mands karriere i Forsvaret, har ikke noget på sig.

Det er konklusionen i en undersøgelse fra Kammeradvokaten, som Forsvarsministeriet har lagt på sin hjemmeside torsdag.

- Laila Reenberg har ikke overtrådt Forvaltningslovens inhabilitetsregler, idet hun både generelt og konkret har oplyst om sit forhold til Anders Friis samt om, at hun opfattede sig som inhabil, skriver Kammeradvokaten.

Anders Friis er Laila Reenbergs mand, og han blev tidligere i år tildelt en eftertragtet stilling som chef for søværnets 2. Eskadre.

Stillingen blev ikke slået op. Det har efterfølgende givet grobund for spekulationer i blandt andet forsvarsmediet Olfi, om at Laila Reenberg skulle have omgået de normale ansættelsesprocedurer for at tilgodese sin mand.

Netop på grund af risikoen for mistanke om nepotisme var det Laila Reenbergs vicedirektør, der stod for indstillingen af kommandør Anders Friis til chefjobbet i 2. Eskadre.

Og i det hele har Laila Reenberg gennem sit 12 år lange forhold til Anders Friis ikke på uretmæssig vis blandet sit job og sit ægteskab sammen, vurderer Kammeradvokaten:

- Laila Reenberg (har) således været opmærksom på reglerne om inhabilitet, og hun har i almindelighed fulgt disse konkret ved at undlade at medvirke i alle sager, som vedrører Anders Friis.

Selv er hovedpersonen naturligvis glad for at blive frikendt i den eksterne advokatundersøgelse.

- Men jeg er også nødt til at tilføje, at jeg ikke er overrasket, siger hun i en pressemeddelelse.

Kammeradvokaten har også undersøgt to andre sager om påstået nepotisme. Her fik forsvarschef Bjørn Bisserup og Forsvarsministers departementschef, Thomas Ahrenkiel, for nylig en mild kritik i sager om henholdsvis en søn og en kæreste.

/ritzau/