Fredag skulle forsvarsminister Morten Bødskov (S) stå skoleret.

Her var han nemlig indkaldt i samråd for at forklare, hvorfor en ordre til fem milliarder var givet væk uden at have været i udbud.

En af dem, der er kritisk overfor aftalen, er det nordjysk-valgte folketingsmedlem og retsordfører for Venstre, Preben Bang Henriksen.

»Jeg spurgte ind til, hvem der har rådgivet ministeren, og hvorfor ordren ikke har været i udbud. Men det kom der ikke meget ud af. Jeg har stadig ikke fået svar,« siger han til B.T.

Derfor kan Morten Bødskov også se frem til at modtage flere spørgsmål fra Venstre-politikeren.

»Jeg vil igen spørge ministeren ind til udbuddet og hvordan, han forestiller sig, at mulighederne bliver for forskellige værfter at byde ind på at bygge de skibe, som ordren handler om.«

De fem milliarder skal bruges til at bygge fem nye militærskibe. Og man har altså givet opgaven til et konsortium, der er ledet af Terma, som er Danmarks største våbenproducent.

Derfor har nordjyske værfter ikke haft mulighed for at byde ind på opgaven, og det er ikke i orden, hvis man spørger Preben Bang Henriksen.

Forsvarsminister Morten Bødskov (S) kunne ifølge Preben Bang Henriksen ikke forklare, hvorfor en ordre til fem milliarder til militærskibe var givet væk uden udbud.

»Man har vurderet, at opgaven skal håndteres indenlands af sikkerhedsmæssige hensyn, og det er fint. Men så må alle værfter være ligestillede i processen, og derfor håber jeg også, at ministeren er enig i, at alle værfter skal have mulighed for at byde ind.«

»Jeg ved, at der er flere værfter i Nordjylland, som gerne vil bygge de her skibe, og det skal de have lov til at give et bud på,« siger han.

Håndteringen af ordren har mødt kritik flere steder fra. Transparency International forklarer til Berlingske, at den lukkethed, som har været i processen, er problematisk.

»Man risikerer, at man hverken får den rigtige pris eller det rigtige produkt. Med så lukkede processer gør man sig sårbar over for, at hverken soldaternes sikkerhed eller skatteborgernes penge er beskyttet. Det må de fortælle, hvordan de gør. Og det er ikke nok at sige: 'stol på os',« siger Jesper Olsen til avisen.