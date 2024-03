Forsvarets Materiel- og Indkøbsstyrelse har muligvis ikke kontrolleret gummibåde godt nok, siger ministeriet.

Der kan være sikkerhedsproblemer med Forsvarets gummibåde.

Det har en igangværende kvalitetssikring i Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) afdækket.

Her er der konstateret en række mulige fejl, der angår både nyindkøbte og eksisterende gummibåde.

Det oplyser Forsvarsministeriet i en pressemeddelelse.

- Det er for tidligt at drage konklusioner, men de forhold der er konstateret indtil nu, kan potentielt være alvorlige, hvilket kalder på, at vi får afdækket sagens faktiske forhold, siger forsvarsminister Troels Lund Poulsen (V) i meddelelsen.

Ministeriet oplyser ikke, hvad fejlene består i, eller hvilken risiko det medfører for betjeningen af gummibådene.

Men kvalitetssikringen "indikerer", at FMI i en årrække ikke har foretaget den fornødne kontrol og sikkerhed af gummibådene i tilstrækkelig grad, skriver ministeriet.

Ministeren vil nu iværksætte en ekstern advokatundersøgelse af sagen, hvilket han har orienteret Folketinget om torsdag.

På grund af de foreløbige konklusioner om fejl har FMI besluttet at stoppe indkøb fra producenten af gummibådstypen, skriver ministeriet.

Der skal nu findes nye løsninger på, hvordan den fortsatte drift af bådene kan gøres forsvarlig.

- Det er vigtigt, at tingene går rigtigt for sig, men vi må ikke glemme sikkerheden ved brug af gummibådene og Søværnets operative behov for kapaciteten, siger Troels Lund Poulsen i pressemeddelelsen.

- Derfor vil arbejdet med at understøtte en sikker operativ drift af gummibådene også fortsætte parallelt med den eksterne undersøgelse

