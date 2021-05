Irakiske styrker bliver trænet og rådgivet af danske soldater, der netop har haft besøg af Trine Bramsen.

Trine Bramsen (S) har som forsvarsminister været på sit første besøg i Irak, hvor hun har besøgt de danske soldater og mødt sin irakiske forsvarskollega, Juma Enad Saadoon.

Danmark overtog i november sidste år Natos træningsmission og står for at omstille den militære infrastruktur og oplære irakiske sikkerhedsstyrker for at dæmme op for terrorisme fra militante bevægelser.

Forsvarsministeren har besøgt det danske hovedkvarter i Iraks hovedstad, Bagdad, samt soldaterne på luftbasen al-Assad, hvor det danske helikopterbidrag er.

Hun varsler, at indsatsen vil tage tid.

- Det kommer til at tage tid. Den omstilling er ikke noget, man laver over natten. Det er væsentligt, at det er i tæt samarbejde med og på invitation af irakerne, så det er vigtigt, at de er med hele vejen, siger Trine Bramsen, der netop har forladt luftbasen.

Missionen går ud på at rådgive det irakiske forsvarsministerium om opbygning af sikkerhedsstrukturen, støtte uddannelsen af irakiske officerer og at rådgive det nationale sikkerhedsråd.

Dertil kommer et helikopterbidrag på op til tre helikoptere et år frem.

I alt kan der udsendes op til cirka 285 danske soldater til Irak for at lede og støtte missionen.

Der kan gå et godt stykke tid, før resultaterne af missionen viser sig.

- Det kommer til at tage tid, der er rigtig meget at gøre i Irak, der skal rigtig meget til for at få opbygget den irakiske hær og få lavet hele rammen om sikkerheden, det er ikke noget, der er overstået på kort tid.

- Men det er også vigtigt ikke at rykke for hurtigt frem, fordi den her forankring af indsatsen kræver, at der er en inddragelse. Så det, at det ikke går for hurtigt, er i sig selv et mål, hvis det skal lykkes, siger Bramsen.

Det er ikke kun militært, at Danmark er til stede i Irak. Regeringen besluttede for nylig at genåbne den faste ambassade i Bagdad for første gang siden 2012.

- Der er ingen tvivl om, at det militære og det diplomatiske skal gå hånd i hånd, og det skal det især, når man har ledelsen af sådan en opgave.

- Succesen for fred og stabilitet i Irak i fremtiden ligger i den militære træning og de diplomatiske niveauer. Derfor giver det rigtig god mening, at vi under ledelsen af Natos mission i Irak har ambassaden. Hvad der skal ske efter de to år er for tidligt at sige, siger Bramsen.

Danmark overtog ledelsen af missionen fra Canada og har den frem til midten af 2022. Det er Irak selv, der har anmodet den transatlantiske forsvarsalliance om hjælp.

Den samlede mission består af op mod 500 stabsofficerer, rådgivere og støttepersonel fra allierede Nato-lande samt Australien, Finland og Sverige.

/ritzau/