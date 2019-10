Trine Bramsen fik torsdag drøftet Tysklands forslag om en europæisk styrke i Syrien med sin tyske kollega.

Forsvarsminister Trine Bramsen (S) fik torsdag drøftet muligheden for en eventuel europæisk styrke i Syrien med sin tyske kollega, da de deltog i møde med Natos forsvarsministre i Bruxelles.

Men det er fortsat uklart, hvad Tysklands forsvarsminister, Annegret Kramp-Karrenbauer, helt præcist har af tanker om styrken, der skal garantere en sikkerhedszone ved grænsen til Tyrkiet.

- Jeg har både på mødet og over for min tyske kollega, som jeg har haft en samtale med, givet udtryk for, at vi synes, det er vigtigt at engagere sig i regionen, siger Trine Bramsen.

- Og at vi derfor hilser et tysk eller europæisk initiativ velkommen og gerne drøfter det videre. Men at vi også ser frem til at vi høre mere om, hvad de forestiller sig.

- For det er stadig meget ukonkret. Derfor kan jeg heller ikke gå til Folketinget og søge et mandat, når vi ikke ved, hvad der kan være relevant at indsætte eller i hvilken ramme, det skal indsættes. Og om det overhovedet er noget, vi har mulighed for at bidrage med, siger hun.

Tyrkiet indledte for nylig en militær offensiv i det nordlige Syrien, hvilket er blevet fordømt af mange ledere i den vestlige verden.

Selv om det tyske forslag endnu altså mangler at blive konkretiseret, ser Trine Bramsen det som et udtryk for, at Tyskland finder det nødvendigt, at Europa involverer sig mere i regionen.

Hun peger dog på, at der endnu hverken er detaljer om omfang eller dato for en eventuel europæisk indsats.

- Men ønsket fra tysk side og også opbakningen fra en række europæiske lande er blevet gentaget i dag. Derfor fortsætter vi drøftelserne om det, siger forsvarsministeren.

Trine Bramsen kunne på torsdagens møde annoncere, at Danmark øger sit bidrag til Natos beredskabsstyrke.

Det kommer til at lyde på en kampbataljon på cirka 700 soldater, et flådefartøj og fire F-16-kampfly.

- Fra dansk side øger vi vores bidrag til beredskabsstyrken. Det gør vi set i lyset af den sikkerhedspolitiske situation, vi står i, hvor der er stadig flere og mere komplekse trusler.

- Men også i erkendelse af, at det er nødvendigt, at de enkelte lande bidrager mere til det fællesskab, som Nato er, og som den garant, Nato skal være for vores fælles tryghed og sikkerhed, siger forsvarsministeren.

Mødet mellem forsvarsministrene i Nato slutter fredag.

