Et dansk transportfly vil om kort tid lande i Israel for at evakuere danskere, oplyser forsvarsminister.

Det er et spørgsmål om timer - ikke dage - før et transportfly vil kunne være i Israel for at evakuere danskere.

Det siger forsvarsminister Troels Lund Poulsen (V) forud for møder i Nato-hovedkvarteret i Bruxelles onsdag.

- Der er nogle praktiske ting, der skal på plads i forhold til overflyvningstilladelser og lignende.

- Derfor forventer jeg, at vi i løbet af kort tid - og det vil sige timer og ikke dage - vil være i stand til sende et fly til Israel.

Der er registreret omkring 1200 personer på danskerlisten for Israel og 90 for de palæstinensiske områder.

Mange ønsker at blive på trods af palæstinensiske Hamas' overraskelsesangreb i weekenden og de efterfølgende kampe. Det har Steen Hommel, direktør for organisation og borgerservice i Udenrigsministeriet, oplyst.

/ritzau/