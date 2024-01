Torsdag præsenterede Troels Lund Poulsen første delaftale af forsvarforliget som regering og en række partier indgik i sommer.

I alt afsætter delaftalen omkring 16 milliarder kroner ud af den samlede ramme i forsvarsforliget frem mod 2033 på 155 milliarder krone.

De første 16 milliarder kroner vi blive udmøntet over de næste 10 år.

Her fortalte han blandt andet, at en del af pengene skal gå til anskaffelse af droner.

Udover det skal pengene gå til at rekruttere nye soldater og fastholde de, der allerede er soldater.

»Det er en aftale til cirka 16 milliarder kroner over de næste ti år, som gør, at vi begynder at investere i de mange ting, der er brug for i dansk forsvar. Det er investeringer i aktuelle militære kapaciteter, for eksempel anskaffelse af droner,« siger forsvarsminister Troels Lund Poulsen.

På kaserne vil man også kunne se frem til, at der afsættes penge til vedligeholdelse og renovering.

Alex Ahrendtsen (DF) fortæller ved pressemødet, at delaftalen er et skridt i den rigtige retning.

»Et lille skridt for Forsvaret, men et stort skridt for Folketinget,« siger han.