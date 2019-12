Fyret forsvarsdirektør fik godtgørelse og blev genansat, mens Rigsrevisionen undersøgte mistanke om svindel.

Den 5. december rettede Rigsrevisionen og statsrevisorerne så hård en kritik mod Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse, at det kostede direktør Hans Høyer jobbet.

Men godt en måned forinden, den 1. november, tikkede der 696.276 kroner ind på hans konto.

Det skriver DR Nyheder.

De knap 700.000 kroner var en fratrædelsesgodtgørelse, fordi hans kontrakt udløb. Den kunne han indkassere, selv om han blev ansat igen - i samme stilling, men på en ny kontrakt.

Udbetalingen og genansættelsen foregik vel at mærke på et tidspunkt, hvor Rigsrevisionen var ved at undersøge uregelmæssigheder i styrelsens regnskaber.

En undersøgelse, der afslørede mulig svindel, førte til en politianmeldelse af to af Hans Høyers medarbejdere. Undersøgelsen var samtidig årsagen til, at både han selv og Forsvarets koncernstyringsdirektør blev fristillet.

Sagen får forsvarsminister Trine Bramsen (S) til at ryste på hovedet.

- Først troede jeg, at det var en joke. Jeg troede simpelthen, at nogle lavede grin med mig, for jeg kan simpelthen ikke forstå, at man kan få så mange penge for at fortsætte sit job, siger hun til DR.

Selv om godtgørelsen var helt legitim og del af Hans Høyers kontrakt, så undrer det stadig ministeren, at man ikke har skelet til, hvordan han har passet sit job, da godtgørelsen blev udbetalt.

- For mig er det at passe sit job godt, når man har ansvaret for så stor en driftsorganisation også, at man ikke får anmærkninger for, at der kan forekomme snyd og svindel og bedrag. Og det er der jo gjort i den her periode, siger Trine Bramsen til DR.

Næsten dagligt bliver der føjet nye kapitler til skandalesagen fra Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse.

Trine Bramsen har sendt et rejsehold til Hjørring for at undersøge sagen til bunds.

Eksperter problematiserer dog nu valget af den mand, der skal stå i spidsen for undersøgelsen, John Sørensen.

Han har således selv et ansvar for, at den formodede svindel kunne finde sted.

Det fremgår af en rapport fra Forsvarsministeriets Interne Revision fra februar 2018.

Her fik netop John Sørensen sammen med flere andre skarp kritik for at have svigtet deres ansvar i kontrollen af Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse.

Det skriver Jyllands-Posten torsdag.

/ritzau/