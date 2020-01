USA har forståelse for, at Danmark nu flyver soldater ud af den irakiske farezone, siger forsvarschef.

USA's militær har ikke haft nogen indvendinger mod, at Danmark nu flytter cirka 100 soldater fra Al-Asad-basen i Irak til Kuwait.

Det siger den danske forsvarschef, Bjørn Bisserup.

- Vi har talt med vores koalitionspartnere på det militære niveau - herunder i særlig grad amerikanerne - og det har de fuld forståelse for, siger han til Ritzau.

- Vi har selvfølgelig også gjort det klart, at vi stadig er comitted til opgaven, og vi efterlader trods alt også stadigvæk omkring en tredjedel af bidraget inde i Al-Asad, fordi der er en opgave, der stadig skal løses der, siger han.

Beslutningen om at flytte de danske soldater er taget onsdag, efter at iranske missiler ved 00.30-tiden dansk tid bragede ned på baseområdet.

Danskerne og de øvrige soldater på basen var dog advaret på forhånd, og missilerne forårsagede derfor kun materiel skade.

Selv om ingen danskere kom til skade, har angrebet alligevel været en voldsom oplevelse for soldaterne, siger forsvarschefen:

- Så når de kommer til Kuwait er det mest meningsfulde, de kan foretage sig, at lige sunde sig og slappe lidt af.

- Selv om det er soldater, så er det også mennesker, som bliver påvirket af en situation som den her.

Spørgsmål: Men hvorfor så ikke tage dem hele vejen hjem?

- Fordi vi stadig er en del af koalitionen, og vi skal tilbage hurtigst muligt og løse opgaverne.

De cirka 100 soldater havde til opgave at træne den irakiske hær, men deres opgave er blevet sat på pause som følge af den tilspidsede konflikt.

De mellem 30 og 40 danske soldater, der skal blive tilbage på Al-Asad, har som en del af deres opgave at bevogte baseområdet, og de har derfor stadig en reel funktion på basen.

Forsvarschefen ønsker ikke at oplyse, hvornår de danske soldater flyves til den amerikanske base i Kuwait, men "han regner bestemt med", at det bliver inden for de næste par døgn.

- Vi tager dem ud, så hurtigt det er praktisk muligt, siger Bjørn Bisserup.

