Bjørn Bisserup er glad for, at rygter om, at han øgede optag på officersskole for sin søns skyld, er afvist.

Selv om forsvarschef Bjørn Bisserup får kritik i en ny undersøgelse fra Kammeradvokaten er han alligevel tilfreds med, at sagen er landet forholdsvis blødt.

Sagen stammer tilbage fra 2010 og handler om, at Bisserup som daværende chef for Forsvarsstaben, udstak nogle økonomiske rammer, der indirekte kunne have betydning for, hvornår hans søn kunne starte på Hærens Officersskole.

På den baggrund har der internt i Forsvaret været rygter om, at forsvarschefen havde gjort sig skyldig i nepotisme ved at få sin søn hurtigere ind på skolen.

Men det finder Kammeradvokaten ikke, at han har.

- Der var jo rejst nogle ret alvorlige anklager om, at jeg skulle have øget antallet af pladser for at få min søn ind. Så selvfølgelig er jeg tilfreds med, at jeg ikke var inhabil, siger Bjørn Bisserup.

Til gengæld finder Kammeradvokaten, at Bjørn Bisserup burde have orienteret sin chef om, at hans søn var en af de kadetter, der muligvis fik en fordel af hans ledelsesbeslutning.

- Jeg begik en fejl, fordi jeg ikke koblede de her ting og ikke underrettede min foresatte. Det beklager jeg.

Spørgsmål: Føler du dig renset?

- I forhold til det, der lå i de anklager, så føler jeg i hvert fald, at det nu er noget helt andet, vi taler om, siger Bjørn Bisserup.

Selv om forsvarschefens egen sag ikke umiddelbart får nogle konsekvenser, så er han ikke blind for, at Forsvarets image er under pres af flere sager om nepotisme.

Heriblandt sagen om hærchef H.C. Mathiesen, der er fritaget for tjeneste, mens auditørkorpset undersøger anklager om, at han skal have fremmet sin kærestes vej gennem Forsvarets uddannelsessystem.

- Der er ingen tvivl om, at de her sager skader Forsvarets omdømme, og det har jeg det skidt med, siger forsvarschefen.

Ud over undersøgelsen af forsvarschefen har Kammeradvokaten også afsluttet en undersøgelse af Forsvarsministeriets departementschef, Thomas Ahrenkiel.

Han får kritik for at have siddet med ved et møde, hvor hans daværende kæreste og nuværende hustru fik tildelt et engangsvederlag på 75.000 kroner.

Heller ikke hans forseelse var dog ifølge Kammeradvokaten grov nok til, at den bør føre til en tjenestemandssag.

