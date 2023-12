Forsvaret skulle have aflastet politiet ved bevogtningsopgave i onsdags, men det bliver først senere.

Forsvaret skulle fra onsdag have løst bevogtningsopgaver ved jødiske og israelske lokaliteter i København for at aflaste politiet, men den opgave er blevet udskudt.

Forsvarsminister Troels Lund Poulsen (V) har orienteret Folketinget om, at det nu forventes, at støtten iværksættes 13. december - på onsdag, altså en uge senere end først planlagt.

Det er Rigspolitiet, der i dialog med Forsvaret har vurderet, at det er "hensigtsmæssigt", skriver Troels Lund Poulsen i sin orientering.

Det forklares ikke yderligere, hvad udskydelsen skyldes.

Troels Lund Poulsen har tidligere fortalt, at der står 90 personer klar fra Forsvaret til at bidrage.

Støtten kommer, fordi politiet er presset. Daglige demonstrationer relateret til konflikten i Mellemøsten, koranafbrændinger og et øget fokus på sager om billigelse af terror giver en stor arbejdsbyrde.

Med Forsvarets støtte skal der frigives ressourcer i politiet.

Forsvaret har før bistået politiet ved bevogtningsopgaver. Men den indsats blev sat i bero i starten 2022, da sikkerhedssituationen i Europa ændrede sig med Ruslands invasion af Ukraine.

Det har dog ikke vakt begejstring i soldaternes fagforening, at Forsvaret skal hjælpe med opgaven.

Tom Block, formand for fagforeningen Hærens Konstabel- og Korporalforening (HKKF), sagde dengang, at Forsvaret er mindst lige så presset som politiet.

- Vi har ikke fået løst vores fastholdelsesudfordringer endnu. Vi mangler mere end hver fjerde kollega. Vi har enorme overarbejdspukler, der skal håndteres.

- Så hvis vi bliver ved med at modtage opgaver, kunne jeg godt tænke mig at vide, hvad vi så ikke skal lave. Er det uddannelse af ukrainere? Er det klargøring af vores mission til Baltikum næste år? Jeg er bekymret for, at vi kun ser, at der kommer flere opgaver til, sagde han 3. december.

/ritzau/