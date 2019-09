Der er fare for yderligere radikalisering af tilbageholdte i lejre, vurderer Forsvarets Efterretningstjeneste.

Jo længere de sidder tilbageholdt i de uhumske teltlejre i Syrien, jo større er risikoen for, at de får Islamisk Stats ekstreme verdenssyn helt ind under huden.

Sådan lyder advarslen i en ny rapport fra Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) i et afsnit om de danskere, som kurdiske styrker holder indespærret i lejrene.

Ifølge rapporten har FE et stort fokus på risikoen for radikalisering af de danskerne - herunder "mange kvinder og børn" - der tilbageholdes i lejrene i Syrien.

- De fleste, der opholder sig der i længere tid, vil enten blive udsat for Isils (Islamisk Stat, red.) ideologi, bevare ekstremistiske holdninger eller blive yderligere radikaliseret under deres ophold, skriver FE i rapportens afsnit om terrorbekæmpelse.

Flere humanitære organisationer har opfordret regeringen til at hente alle danske børn ud af lejrene al-Hol og al-Roj i det nordøstlige Syrien.

Danmark har foreløbigt hjulpet en invalideret 13-årig dreng ud samt bistået franske myndigheder med at hente to dansk-franske børn til Frankrig.

I FN-organisationen Unicefs danske afdeling er holdningen også, at regeringen bør handle.

Ikke så meget på grund af truslen om yderligere radikalisering, men fordi Danmark ifølge kommunikationsdirektør Line Grove Hermansen handler i strid med FN's Børnekonvention ved at lade være.

- Af konventionen fremgår det klart, at man har en pligt til at tage sig af de børn, der er ens statsborgere.

- Og med de forhold, der i en lejr som al-Hol, er den eneste mulighed at hente dem hjem til Danmark eller ud til et andet sted, siger hun.

Unicef har håndteret børn i lejre i det meste af verden og kan ifølge Line Grove Hermansen fint genkende billedet af, at jo længere de er interneret, jo større er arbejdet med at få dem på ret køl.

- Men det kan lade sig gøre. Selv børn, der har været børnesoldater, kan man få tilbage, siger Line Grove Hermansen.

Den nye regering har afvist at hente børnene i lejrene.

Senest på et såmråd i Folketinget, hvor udenrigsminister Jeppe Kofod (S) understregede, at kun danske børn, der er i livsfare eller står over for at få "alvorlige permanente men", kan gøre sig håb om at blive hjulpet ud.

Ifølge PET opholder cirka 40 børn af danske statsborgere sig i området, der husede islamisk Stat.

En mindre del af dem sidder i lejrene.

/ritzau/