Den første del af undersøgelsen af svindel i Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse viser flere problemer.

Forsvarsminister Trine Bramsen (S) har onsdag givet en status på et rejseholds foreløbige undersøgelse af svindel i Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse.

Der er indgivet en politianmeldelse og fundet mærkbare problemer med de kontroller, der skal sikre mod svindel. Desuden har mindst én medarbejder tilsyneladende svindlet.

- Alt tyder på, at der desværre er en medarbejder, der ikke ved, hvordan man opfører sig i Forsvaret. Som har brugt den betroede funktion, medarbejderen havde, til at svindle i tæt koordination med private firmaer.

- Derfor er sagen overgivet til politiet, siger Trine Bramsen.

Der er tidligere indgivet flere politianmeldelser i sagen fra andre end Forsvaret.

Forsvarsministeren vil dog ikke sige, om der er tale om en ny politianmeldelse af en helt tredje person, eller om der er tale om en politianmeldelse af en, der allerede er politianmeldt.

Ministeren siger dog, at et bedre kontrolmiljø ikke kunne have afværget den svindel, der er politianmeldt.

- Problemet er både svindlen og kontrolmiljøet. Den svindel, der er pågået, er ikke nødvendigvis relateret til et dårligt kontrolmiljø.

- Men i samme ombæring er der peget på et dårligt kontrolmiljø flere steder i Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse. Og det skal der selvfølgelig rettes op på, siger Trine Bramsen.

/ritzau/