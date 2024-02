Læs hele svaret her:

»Hvert år optager Forsvaret studerende til vores otte spor på officersuddannelsen, og dermed er det af stor vigtighed for Hæren, Flyvevåbenet, Søværnet og Beredskabsstyrelsen, at vi kommer bredt ud i målgruppen og gør opmærksom på mulighederne i forsvaret. Det gælder både om generelt at skabe en nysgerrighed og herefter at give et indblik i, hvad uddannelserne har at byde på, samt hvordan hverdagen og fremtidsudsigterne kan se ud for de studerende.

Mange i målgruppen ved, at der findes en officersuddannelse – men meget få ved noget om, hvad den egentlig indeholder. I vores kampagne hjælper Christian Fuhlendorff med at skabe interesse og indsigt. Han går til sagen med en humoristisk og nysgerrig vinkel – så fra start ved han ikke noget og har sine forestillinger – men ved at møde dygtige og dedikerede kollegaer, bliver han og lytterne klogere. Og det er nogle respektfulde og gode snakke, han har med dem, han møder. Hvis vi skal gøre os forhåbninger om at fange målgruppens interesse, er vi nødt til at gøre noget, der skiller sig lidt ud. Vi går i den proces meget højt op i at samarbejde med mennesker, der både kan tilføre kant og nysgerrighed – og samtidig viser en respekt og en grundlæggende forståelse for den alvor, der er en del af at være i Forsvaret.

Christians spejderhonnør udtrykker fint det kreative koncept. Han står ikke i uniform eller lader som om, han er soldat. Han er på vej ind i en ny verden på en kreativ og sjov måde. Det respektfulde ligger i de gode samtaler og hans evne til at få vores dygtige kollegaer til at fortælle deres gode historier.

Målgruppen spænder aldersmæssigt fra ca. 18 til 35 år. Man kan søge ind på løjtnantuddannelsen, som også er en officersuddannelse - så man kan komme i betragtning både efter gymnasium og med en bachelor. Beslutningsprocessen er ofte lang, så vi skal gøre os umage med at være synlige over tid og derigennem også bygge viden op hos målgruppen.

De samlede omkostninger til ”Fuhlendorff på mission: Bliv officer” er 453.000 kroner. Dette beløb inkluderer konceptudvikling, projektstyring, alle produktionsudgifter, rettigheder, evaluering, løbende delinger på Christian Fuhlendorffs platforme samt udgifter til annoncering på Facebook og Instagram.«