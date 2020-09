Formand for danske forsvarsadvokater mener, at bevisbyrden vil blive forskubbet med ny voldtægtsbestemmelse.

En ny og samtykke-baseret lov risikerer at føre til flere forkerte domfældelser i voldtægtssager.

Det mener Kristian Mølgaard, der er formand i Landsforeningen af Forsvarsadvokater.

- Jeg kan være nervøs for, at der rejses flere sager, og at flere af de sager, som ligger på vippen, falder ud til en forkert afgørelse, siger han.

Vurderingen kommer, efter at regeringen og tre støttepartier - SF, Enhedslisten og De Radikale - tirsdag kunne præsentere en ny voldtægtslov baseret på samtykke.

Den vil betyde, at begge parter fremover skal give aktivt og frivilligt samtykke til en seksuel aktivitet. Ellers er der tale om voldtægt.

Kristian Mølgaard understreger, at han ikke kender detaljerne i den nye lov. Han frygter dog, at den vil forskubbe bevisbyrden.

- Det indebærer en justering af bevisbyrden. Jeg synes, man flytter et større dokumentationskrav over på den sigtede, siger han.

- Der er forskel på at skulle løfte et bevis for, at der er sket en krænkelse, voldshandling eller trussel i forhold til at løfte et bevis for, at der ikke foreligger samtykke.

Regeringen og støttepartierne har dog understreget, at der ikke er ændret på, hvem der har bevisbyrden i voldtægtssager.

Det vil sige, at det fortsat er op til anklagemyndigheden at bevise, at der ikke er givet samtykke forud for og under et samleje eller anden seksuel aktivitet.

I februar fremlagde Straffelovrådet sin betænkning om en ny voldtægtsbestemmelse.

Her anbefalede 10 ud af rådets 11 medlemmer, at den nye lov skal basere sig på frivillighed frem for samtykke.

De betænkninger, som Straffelovrådet havde omkring samtykke, deler Kristian Mølgaard, siger han.

- Der er falske anmeldelser inden for alle grene af strafferetten - også om voldtægter. Jeg mener, at risikoen for, at sådanne kan føre til en domfældelse stiger med antallet af sager, der bliver kørt.

- Og det antal vil stige med ændringen til en samtykke-baseret bestemmelse.

/ritzau/