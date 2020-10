Hvis Det Radikale Venstre har et problem med udenrigsminister Jeppe Kofod (S), skulle de have taget det op, da han blev udnævnt til minister, for nu bliver Kofod gjort til prygelknabe i den opblussede MeToo-debat.

Det siger Socialdemokratiets ligestillingsordfører, Lars Aslan Rasmussen, da han fredag morgen deltager i en debat med Samira Nawa (R).

Det er første gang, de to taler sammen, siden Lars Aslan Rasmussen for 22 dage siden kaldte det 'usmageligt', at hun udtalte sig om Jeppe Kofods sexskandale i 2008.

Her var Kofod gæsteunderviser på et påskekursus hos DSU, hvor den 34-årige S-profil efterfølgende havde sex med en 15-årig ungdomspolitiker.

»Nej, vi havde ikke valgt en minister, der havde sådan en sag liggende. Det var ikke i orden i 2008, og det er ikke i orden nu. Han burde have udvist bedre dømmekraft,« sagde Samira Nawa, hvilket affødte stærke reaktioner fra Socialdemokratiet.

Politisk ordfører Jesper Petersen kaldte det for et 'urimeligt personangreb på udenrigsministeren', mens Lars Aslan Rasmussen mente, det var både 'usmageligt' og 'uklædeligt' at sige.

Og den diskussion fortsætter altså fredag morgen, hvor Det Radikale Venstre har begyndt en 24 timers debat om sexisme og har inviteret Lars Aslan Rasmussen.

Samira Nawa påpeger, at det kan have konsekvenser for kvinder at udtale sig om sexisme og MeToo. Hun bruger sig selv om eksempel, da hun udtalte sig om Jeppe Kofod:

»Så oplevede jeg jo også – hvilket du blandt andre medvirkede til – at folk sagde: Det er usmageligt at udtale sig om. Jeg blev gjort til den der: 'Ej, du skal hellere være stille. Det er bedst ikke at tale om',« siger Samira Nawa til Lars Aslan Rasmussen.

Jeppe Kofod bliver gjort til prygelknabe, siger Lars Aslan Rasmussen i en debat med Samira Nawa fredag morgen. Foto: Jacob Friberg Vis mere Jeppe Kofod bliver gjort til prygelknabe, siger Lars Aslan Rasmussen i en debat med Samira Nawa fredag morgen. Foto: Jacob Friberg

Han begrunder sin kritik af Samira Nawas udtalelser om Jeppe Kofod med, at Det Radikale Venstre ikke tidligere har udtrykt mistillid til udenrigsministeren. Heller ikke, da Kofod blev udnævnt.

»Så synes jeg, det havde været på sin plads at tage det op på det tidspunkt. Han bliver lidt sådan en prygelknabe, fordi der er et ansigt på,« siger Lars Aslan Rasmussen.

Han understreger, at han tager sexismedebatten alvorligt, selv om han kritiserer Samira Nawas udtalelser om Jeppe Kofod.

»Bare, fordi jeg ikke synes, det var hensigtsmæssigt at tage det op med Jeppe Kofod igen – fordi jeg synes, at alle godt ved, hvad der var sket – så betyder det ikke, at jeg ikke tager andre sager alvorligt,« forklarer han.

Man kan følge Det Radikale Venstres 24-timers sexismedebat her.