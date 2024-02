33-årige Leif Everett Hayman fra New Mexico i USA var så træt af sin svigermor, at han ihærdigt forsøgte at hyre en lejemorder, som kunne tage livet af hende.

Til det formål fandt han hjemmesiden RentAHitMan.com, som han adskillige gange skrev til for at finde en lejemorder til formålet. Det skriver Dagbladet.

Men Leif Everett Hayman havde ikke gjort sit hjemmearbejde særligt godt. Selvom hjemmesidens navn direkte oversat betyder 'lej en lejemorder', er det faktisk slet ikke muligt at indgå sådan en aftale på sitet.

Der er tale om satire, som med lidt humor i virkeligheden skal tilbyde noget helt andet.

Det forklarer Bob Innes, der sammen med tre andre datalogistuderende oprettede hjemmesiden.

I magasinet People har han tidligere fortalt, at det første ord i titlen – nemlig ordet 'rent' – ganske rigtigt skal indikere, at man kan leje ham og hans ansatte.

Men ved 'hitman' kommer så forskellen. Bob Innes er ganske klar over, at hjemmesidens navn spiller på, at en hitman er en lejemorder, men den rigtige betydning skal være, at ordet 'hit' står for en person, som kan skabe trafik – altså hits – på ens hjemmeside.

Så da Bob Innes og hans kollegaer flere gange fik mails fra Leif Everett Hayman, der tilsyneladende meget gerne ville af med sin svigermor og intet havde forstået af hjemmesidens egentlige formål, kontaktede de politiet.

Nu står Leif Everett Hayman til en hård straf, som kan løbe op i ti års fængsel.

Leif Everett Hayman har erkendt sig skyldig i forholdene, og han forbliver fængslet, mens han afventer en strafudmåling. Det er uvist, hvornår den finder sted.

Selve virksomheden, som skulle høre hjemme på RentAHitMan.com, blev aldrig til noget. Bob Innes og hans kammerater fandt andre veje i livet, men hjemmesiden har haft stor betydning alligevel.

I 2023 arresterede politiet en mor fra Miami, der ville hyre en lejemorder til et drab på sin kun treårige søn.

Og de to var ikke de eneste personer, som ikke besad de nødvendige kognitive kapaciteter til at forstå, at man ikke kan bestille en lejemorder på Bob Innes hjemmeside.

Bob Innes oprettede hjemmesiden helt tilbage i 2005, og da han loggede sig på tre år senere, hvor hjemmesiden bare havde ligget stille, havde adskillige personer skrevet foruroligende beskeder til indbakken med ønsker om at få nogen slået ihjel.

Andre ville læres op som lejemordere.

Nu har Bob Innes bygget hjemmesiden op med falske kundeanbefalinger og diverse tilbud om hjemmesidens tjenester. Og ja, det er for sjov.