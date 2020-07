Selvom topledelsen i EU har tilbudt at skrue yderligere op for den danske EU-rabat, stopper statsminister Mette Frederiksens (S) kamp ikke her.

Det spår Rasmus Brun Pedersen, lektor, EU-ekspert og ph.d i International Politik på Institut på Statskundskab ved Aarhus Universitet.

»Fra dansk side er det her et forhandlingsudspil. De vil ikke acceptere det første, og derfor vil man fortsat afsøge mulighederne for at spare så meget som muligt.«

Forhandlingerne om EU's budget for de kommende syv år er lige nu i fuld gang i Bruxelles. Dagsordenen handler om penge. Og måske mere vigtigt: Hvem der skal betale dem?

Mette Frederiksen kæmer for at få så meget rabat som muligt ved forhandlingerne. Foto: JOHN THYS / POOL

Danmark, Holland, Østrig og Sverige - den såkaldte 'sparebande' - skal alle betale mere til EU-kassen end førhen. Men de kæmper sammen om at få så meget rabat som muligt, for på den måde at betale mindst muligt til den samlede EU-konti.

I et nyt kompromisforslag til EU's syvårsbudget foreslår EU-præsident, Charles Michel, ifølge nyhedsbureauet Reuters, at Danmarks årlige rabat på EU-bidraget øges til 222 millioner euro. Det svarer til 1,6 milliarder kroner.

Det er 186 millioner kroner - eller 25 millioner euro - mere end forslaget fra sidste uge.

Men det får ikke Mette Frederiksen til at underskrive noget som helst endnu, vurderer Rasmus Brun Pedersen. Tværtimod.

»Forslaget er forventeligt. Vi har spillet hårdt ud, og det har også lagt op til imødekommelser fra EU. Og jeg vil tro, Danmark vil presse den yderligere. Hvis der stadig er forhandlinger, så forhandles dér. Man vil se, hvad vi kan komme igennem med. Man vil undersøge rækkevidden.«

25 millioner euro er i forvejen rigtig mange penge. Kan Danmark tillade sig det?

»Nu er det et budget, som skal fordeles ud over syv år. Det skal man huske på. Ja, det er mange penge, men så længe forhandlingerne er åbne, så går man efter at få mere ud af det. I bund og grund handler det om kroner og øre.«

»Det er også et godt signal at sende til de danske vælgere: At man har kæmpet, slået i bordet og stået fast.«

Hele toppen i EU er fredag og lørdag samet i Bruxelles. Forhandlingerne bliver dog langt fra færdige lørdag. Foto: FRANCOIS LENOIR

Omvendt indrømmer Rasmus Brun Pedersen også, at Mette Frederiksen ikke skal trække den for langt.

»Man skal passe på med at brænde alle sine broer ved at sige nej hele tiden, for det kan sætte fremtidig hjælp og tjenester på spil. Man skal ikke skabe fjender ved bare at stå og skrige i hjørnet.«

»Det koster politisk kapital at blokere forhandlinger, og derfor er Danmark også gået sammen med andre lande for ikke at være for sårbar.«

Mette Frederiksen har tidligere kaldt det »gak«, at Danmark skal betale mere til EU. Men på grund af Storbritanniens farvel til EU og coronakrisen efterlades et stort hul i EU-budgettet.

Det øger byrden på de andre nettobetalere, blandt andre Danmark, der fremover skal betale mere ved kasse et.