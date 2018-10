Det bør være muligt at få resultater fra undersøgelseskommissioner frem hurtigere, vurderer udvalg.

København. Det tager rundt regnet tre et halvt år i gennemsnit, fra Folketinget beslutter at nedsætte en undersøgelseskommission, til dens endelige rapport ligger klar.

Men det bør kunne gøres hurtigere. Det budskab står at læse i den endelige betænkning fra Udvalget om Undersøgelseskommissioner.

Udvalget blev nedsat i 2016 af daværende justitsminister Søren Pind (V). Det fik blandt andet i opdrag at overveje, om der er mulighed for at effektivisere arbejdet med undersøgelseskommissioner.

Og det er der, vurderer udvalget. Flere af dets forslag kan endda gennemføres, uden at Folketinget behøver at ændre loven om undersøgelseskommissioner.

Udvalget har nøje gransket tidsforbruget i de otte kommissioner, der har været nedsat siden 1999.

Og på den baggrund foreslår det blandt andet, at landsretterne og Advokatrådet på forhånd skal have en liste klar over dommere og jurister, der vil være interesseret i at deltage i arbejdet.

Der kan også vindes tid ved at kommissionerne hurtigere finder frem til egnede lokaler og får nedsat et sekretariat.

Desuden anbefaler udvalget, at kommissionerne overvejer, om deres beretninger skal være kortere.

Udvalget om Undersøgelseskommissioner har selv været to år om at nå frem til sine resultater. Dets betænkning fylder 410 sider med bilag.

/ritzau/