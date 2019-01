Selv om det ikke løser hele problemet, er pant på lattergaspatroner et sted at starte, mener Socialdemokratiet. Men både Venstre og Dansk Folkeparti skyder idéen ned.

Det er en frustreret socialdemokratisk miljøordfører, der mandag foreslår at indføre pant på de små sølvfarvede patroner med lattergas, som flere og flere unge bruger som rusmiddel.

Regeringen er nemlig både imod et forslag fra SF om at indføre en aldersgrænse for at købe patronerne - og er nu også imod at indføre pant på dem.

»Jeg fatter ikke, at regeringen ikke tager det her problem mere alvorligt. Tilbage står, at vi har en regering, der forholder sig fuldstændig passivt,« siger Christian Rabjerg Madsen (S).

Hvordan bekæmper vi bedst brugen af lattergas som rusmiddel?

Han erkender, at pant ikke er nogen snuptagsløsning. Snarere et skridt på vejen.

»Forleden gik jeg fra Københavns Hovedbanegård til Christiansborg, hvor jeg så syv patroner ligge og flyde på gaden. Og man ser det også i andre byer. Det er med til at sende et signal om, at det er almindeligt og acceptabelt, og sådan skal det ikke være.«

Det sidste er både Venstre og Dansk Folkeparti enige med ham i. Men her hører enigheden så også op.

»Vi har allerede forbudt salg af patronerne i beruselsesøjemed. Butikkerne skal respektere det forbud,« siger Jane Heitmann, der er Venstres sundhedsordfører.

FAKTA: Én ud af syv unge over 18 år har prøvet lattergas Mange unge har prøvet at suge gas fra en lattergaspatron. De fleste bruger en ballon til misbruget.

Afsnit 16 er ændret. Her er der kommet en specificering på, hvornår det blev gjort ulovligt for barer og diskoteker at sælge lattergas. Socialdemokratiet vil indføre pant på lattergaspatroner for at komme et stigende misbrug blandt unge under 18 år til livs. I Ungeprofilundersøgelsen fra efteråret 2017 har 70.573 unge i alderen 12-25 år svaret på spørgsmål om blandt andet brug af lattergaspatroner. Her kan du læse om resultatet: * I alt har godt 7 procent af gruppen svaret ja til, at de har prøvet lattergas som rusmiddel. * 5,3 procent af dem var piger/kvinder. 9,1 procent var drenge/mænd. * Blandt de unge under 18 år har 4,6 procent svaret, at de har prøvet lattergas. * Blandt dem over 18 år er det 15,3 procent. * Undersøgelsen er ikke repræsentativ, men anses for at være det bedste bud på en kilde til unges forhold til rusmidler. * Misbrugere af lattergas bruger typisk en såkaldt "cracker", som er den del af en sifon, patronen puttes i, og som kan aktivere gassen gradvist. * På "crackeren" påsættes oftest en ballon, som fyldes med lattergassen. * Herefter suger personen lattergassen af ballonen. * Effekten er for de fleste en heftig rus, der typisk varer mellem 20 og 40 sekunder. * De fleste griner under rusen, og mange får problemer med at holde balancen. * Lattergaspatroner kan købes i isenkramforretninger og i stigende grad i små købmænd og kiosker. * Flere forhandler dem også på nettet. * 1. april 2015 blev det ulovligt for diskoteker og barer at sælge lattergas til beruselse. * Ifølge produktsikkerhedsloven er det ulovligt at sælge lattergaspatronerne til misbrug. * Ifølge Sundhedsstyrelsen kan indtag af gassen i værste fald medføre kvælning, fordi gaspatronen ikke indeholder ilt. * En patron koster cirka tre kroner. Kilder: Københavns Politi og træk i data fra Ungeprofilundersøgelsen foretaget af Jakob Demant for Ritzau. /ritzau/

»Jeg synes netop, en pantordning ville være at legitimere lattergaspatronerne. Jeg tror ikke, det vil hjælpe,« lyder det fra Dansk Folkepartis sundhedsordfører, Liselott Blixt.

Begge ordførere efterlyser, at forældrene kommer på banen.

»Det er dybt, dybt bekymrende, at unge overhovedet kan få den tåbelige idé at sniffe lattergas. Det er med livet som indsats, og der er behov for, at vi tager nye initiativer,« siger Jane Heitmann.

Hun appellerer til forældrene:

»Vi skal have fortalt de unge og de unges forældre, at lattergas er farligt, og at man kan dø af det. Forældre skal tage snakken med de unge om, hvorfor det er så dumt at lege med livet,« siger hun.

»Vi skal klæde de unge på til at lade være med at tage det. Vi kommer det aldrig til livs, men vi kan gøre tilgængeligheden sværere,« siger Liselott Blixt.

Christian Rabjerg Madsen (S) har ikke opgivet tanken om et forbud.

»Det mener vi selvfølgelig også efter et valg. Det her skal standses, for det er ekstremt farligt,« siger han.