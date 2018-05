Det omstridte forslag om at 100-doble parkeringspriserne i København er stemt ned med et brag.

Det skriver TV 2 Lorry.

Kritikken har været hård og modstanderne mange, efter Københavns teknik- og miljøborgmester, Ninna Hedeager Olsen (EL), for knap en uge siden meldte ud, at det skulle være markant dyrere at parkere for hovedstadens bilister.

Helt konkret lød forslaget, at prisen for en beboerlicens fremover skulle hæves til 10.000 kroner om året. I dag giver københavnerne mellem 100 og 1.175 kroner årligt for at parkere bilen.

På et møde mandag i Københavns Teknik- og Miljøudvalg blev det omdiskuterede forslag stemt ned - helt som ventet, i og med BT inden mødet kunne fortælle, at hverken Socialdemokratiet, Det Konservative Folkeparti, Liberal Alliance eller Dansk Folkeparti ville stemme for forslaget.

»Det bliver aldrig nogensinde gennemført. Der kan ikke skabes flertal for det,« sagde Finn Rudaizky (DF) og kaldte forslaget 'fuldstændig forrykt':

»Det er helt ude af trit med virkeligheden. Forældre, der har børn i institutioner, og som er afhængig af at have en bil, vil ikke have råd til at bo i byen, hvis det blev til noget. Det er så børnefjendsk og respektløst over for den del af befolkningen, der har brug for en bil.«

Efter mødet forklarede socialdemokraternes Niels E. Bjerrum, at de vendte tommelfingeren nedad, fordi det ville have en stor social slagside at sætte prisen så markant op.

»Jeg har ikke noget imod, at man kigger på taksterne, men det skal ikke være størrelsen på pengepungen, der afgør, om du har mulighed for at have en bil. Sætter du prisen op til 10.000 kroner, vil du ramme den enlige mor med to børn hårdt. Så vi stemte imod,« siger han til TV 2 Lorry.