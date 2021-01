Ofre for vold skal ikke møde deres gerningsmand i byen, siger justitsminister, der vil give lang karantæne.

Har man begået vold i nattelivet, skal man fremover kunne udelukkes fra restauranter, barer og beværtninger efter midnat i op til to år.

Sådan lyder et nyt lovforslag, der er en væsentlig del af regeringens varslede tryghedspakke, som nu er sendt i høring.

Bliver lovforslaget en realitet, vil det give 10.000 i kroner i bøde i førstegangstilfælde til personer, der overtræder forbuddet. Gør man det igen, kan det ifølge lovforslaget resultere i fængsel i 30 dage.

Justitsminister Nick Hækkerup (S) mener, at forslaget ville kunne skabe langt større tryghed - også for de forældre, der sender deres børn afsted i byen.

- Vi har oplevet nogle situationer, hvor voldsmænd har optrådt i nattelivet, efter de er blevet dømt, og hvor der er en risiko for, at ofrene møder voldsmændene, og at voldsmændene kan gentage deres adfærd.

Regeringen lægger desuden op til at give politiet mulighed for at udstede "tryghedsskabende opholdsforbud" på op til en måned, hvis man vurderer, at en gruppe personer ned til 2-3 mennesker har truende eller intimiderende adfærd over for andre.

Statsminister Mette Frederiksen (S) fortalte flere gange i løbet af sidste år, at et af regeringens store mål var at komme vold i nattelivet til livs.

En udtalelse ved Socialdemokratiets sommergruppemøde i august om, at man ikke skulle være bange for at tage S-toget hjem om aftenen, fordi "15-17 indvandrerdrenge" ikke kan finde ud af at opføre sig ordentligt, blev heftigt kritiseret af blandt andre De Radikale.

Det aktuelle lovforslag om landsdækkende karantæne i nattelivet blev allerede lagt frem i oktober, men er altså nu sendt i høring.

Nick Hækkerup forklarer, at politiet får mulighed for at dele informationer. Dømmes man for vold i København, kan det på den måde forhindres, at man lukkes ind på et diskotek i eksempelvis Haderslev.

- Det er ikke det gule kort, det er det røde kort. Har du begået vold og lignende, skal du holde dig væk fra nattelivet.

Spørgsmål: Hvis man dømmes for vold, får man en straf og aftjener dermed sin gæld til samfundet. Er der ikke med det her forslag tale om dobbeltstraf?

- Der er i hvert fald tale om, at strafniveauet bliver hævet. Det er først og fremmest før at beskytte dem, der vil det trygge natteliv, siger Nick Hækkerup.

/ritzau/