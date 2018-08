Der vil være cirka 4500 kroner at spare på den årlige elregning, lyder det i et forslag fra regeringen.

København. Cirka 50.000 sommerhusejere kan få en billigere elregning, hvis regeringens forslag til finansloven for 2019 om at sænke el-afgiften bliver til virkelighed.

Forslaget betyder, at en gennemsnitlig sommerhusejer med elvarme slipper cirka 4500 kroner billigere på elregningen om året. Besparelsen varierer efter husets størrelse og el-forbrug.

- Dels understøtter forslaget den grønne omstilling, fordi der vil brugt mere grøn el. Samtidig bliver det mere attraktivt at leje et sommerhus, siger skatteminister Karsten Lauritzen (V) til TV2.

- I dag er vi ikke konkurrencedygtige på sommerhusmarkedet i vintermånederne, når man sammenholder det, man kan få i leje og prisen på el, siger han.

Regeringen vil afsætte knap 200 millioner kroner til at ligestille el-opvarmede sommerhuse med el-opvarmede helårsboliger.

Hos Dansk Erhverv ser man positivt på regeringens forslag. Det siger administrerende direktør, den tidligere konservative erhvervsminister, Brian Mikkelsen.

- I Dansk Erhverv har vi længe peget på, at feriehusudlejningen har potentiale til at vokse yderligere. Særligt uden for højsæsonen, siger Brian Mikkelsen i en pressemeddelelse.

Turisterne skal ikke få et chok over en stor elregning.

- Derfor er vi også meget glade for, at elopvarmede feriehuse i lighed med helårshuse nu omfattes af den lavere elvarmeafgift.

- Det danske turismeerhverv vil få stor glæde af denne ligestilling mellem helårs- og feriehuse.

- Det vil bidrage til at indfri ambitionen om en længere turistsæson, hvor der også er gæster og liv langs kysterne uden for sommermånederne, siger Brian Mikkelsen.

Ifølge Feriehusudlejernes Brancheforening har feriehusudlejning 20 millioner overnatninger årligt og står dermed for over halvdelen af alle udenlandske overnatninger.

Regeringens forslag kan betyde mellem en halv og en hel million flere overnatninger uden for højsæsonen. Det vurderer Carlos Villaro Lassen. Han er direktør i Feriehusudlejernes Brancheforening.

- Mange af vores udenlandske gæster bliver overraskede, når de ser elregningen, og meldingen er, at vi bliver fravalgt som feriedestination, fordi elregningen er for høj, siger han.

Regeringens forlag til finansloven for 2019 præsenteres torsdag.

/ritzau/