Hvis udlændinge overbelaster fængslerne, vil regeringen kunne prøveløslade andre. En ommer, siger Venstre.

Regeringen vil med et lovforslag give justitsministeren mulighed for at prøveløslade nogle fanger for at undgå pres af fængselsvæsenet.

Presset kan komme, fordi regeringen i et nyt lovforslag lægger op til, at udenlandske kriminelle ikke skal kunne prøveløslades.

Forslaget skal få udlændingene til at acceptere at blive overført til afsoning i eget land, men hvis de ikke lader sig overføre, kan det skabe mere pres på fængslerne.

Derfor vil regeringen med forslaget også give justitsministeren muligheden for at prøveløslade helt andre grupper fanger for at tage presset af fængselsvæsnet, hvis det skulle ske.

- Jeg vil gerne understrege, at den ventil ikke vil blive taget i brug, hvis lovforslaget får den effekt, at tilstrækkelig mange udvisningsdømte bliver sendt ud af landet.

- Men vores fængsler er presset til det yderste. Og muligheden for bare at presse flere indsatte ind uden at pege på løsninger eksisterer simpelthen ikke, skriver justitsminister Nick Hækkerup (S) i en kommentar.

Justitsministeriet understreger, at der ikke er tale om en generel regel, hvor pres på fængslerne kan udløse flere prøveløsladelser. Men at reglen "alene finder anvendelse" i sammenhæng med manglende overflytning af udenlandske indsatte.

Og at prøveløsladelser ikke vil kunne gives til kriminelle, der har udøvet kriminalitet som vold, voldtægt eller er bandemedlemmer.

Hverken Venstre eller Dansk Folkeparti mener, at prøveløsladelser for at mindske presset på fængslerne er vejen frem.

- For os at se er det en ommer. Vi skal ikke tilrettelægge vores retspolitik efter, om der er plads i fængslerne eller ej.

- Hvis vi mener, at noget skal medføre en frihedsstraf, så må vi skaffe den plads, der skal til. Vi kan ikke sige, at fordi der ikke er så meget plads, så er straffen mildere, siger Venstres retsordfører, Preben Bang Henriksen, om forslaget.

Dansk Folkepartis retsordfører, Peter Skaarup, kalder forslaget "helt skævt".

- Vi er i et år, hvor vi skal diskutere en ny ramme for Kriminalforsorgen. Her burde ministeren spille ud med, hvordan vi får flere pladser. Ikke begynde at forkorte straffe. Hvor kom det lige fra?, spørger han retorisk.

Det er ikke den vante fremgangsmåde i Danmark at lade kapaciteten i fængsler få indflydelse på den eksekverede straf.

Men Nick Hækkerup understreger, at situationen er særligt, fordi presset på fængslerne er så stort. Han har samtidigt ikke meget til overs for kritikken fra Venstre.

- Venstre har placeret sig præcis samme sted som under politiforhandlingerne: De vil gerne foreslå ting, der koster, men vil ikke tage ansvar for at finde løsningerne i virkelighedens verden, skriver han og fortsætter:

- Venstres løsning er tilsyneladende, at vi ikke skal sende flere udvisningsdømte ud af landet, før vi får bygget flere fængsler. Jeg hører da gerne, om Venstre er parat til at vente på det.

Nick Hækkerup kan glæde sig over støtte fra SF's retsordfører Karina Lorentzen Dehnhardt, der af helt andre årsager støtter forslaget.

- Jeg er en stor fortaler for flere prøveløsladelser, for de er enormt vigtige og nyttige for resocialisering.

- Det har længe været en prioritet for mig. Og er det kapaciteten, der skubber på for, at vi kan lykkes med flere prøveløsladelser, så er det ikke et problem for mig, siger hun.

